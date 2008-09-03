AKP'de ikinci Dişli vakası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Asım Güzelbey’in, henüz Belediye Meclisi’nde görüşülmeden 2 gün önce protokol imzalayıp işadamı Eyyüp Göymen’in arazisini ’ticaret alanı’ ilan ettirdiği imar planı değişikliğine, önce İdare Mahkemesi ardından Danıştay ’dur’ dedi. İşadamı Eyyüp Göymen, önce bu iş için belediyeye 700 bin YTL’lik bağış çeki verdi ancak engel çıkınca çeki ödemedi.



MÜSİAD üyesi



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyesi Eyyüp Göymen’e ait arazide, iki bulvarın kesiştiği noktada kavşak çalışması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirildi. Projenin uygulanabilmesi için de, sözkonusu arsadan yaklaşık 2 bin 500 metrekarenin yola terkine ihtiyaç oldu. İmar Yasası’nın 18’inci maddesinde yer alan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ile arsanın yüzde 40’ını alabilecek durumda olan belediye, bu yolu tercih etmeyip, özel bir uygulama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Asım Güzelbey, kentte demir ve inşaat malzemesi ticareti yapan Eyyüp Göymen ile görüşmeler sonunda 12 Eylül 2006’da bir protokol imzaladı. Protokolde, 1/5000’lik nazım imar planı değişikliğine gidileceği, bu değişiklik gerçekleştiğinde de arsa sahibinin 2419.82 metrekarelik alanı yol için Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredeceği, karşılığında da ticari ve temel eğitim alanı olarak ayrılan arsanın kendisinde kalacağı hükmü yer aldı. Protokolün imzalanmasından 2 gün sonra Belediye Meclisi’nde protokole harfiyen uyan imar planı değişikliği kararlaştırıldı. Metrekare rayicinin 500-600 YTL olduğu belirtilen 8909.37 metrekarelik arsa, yeni imar düzenlemesi ile sahibi Eyyüp Göymen’e bırakıldı. Kararın usulsüz olduğu gerekçesiyle CHP Gaziantep İl Başkanı Nöfer Küllük, Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. İdare Mahkemesi dosyada 8 Ekim 2007’de verdiği kararda belediyenin imar değişikliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye ise, mahkeme kararının iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.



Belediyeye bağış



Bu süreçte, protokolde olmayan ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ile arsa sahibi işadamı Eyyüp Göymen arasındaki yüklü bir ’bağış anlaşması’ yapıldığı ortaya çıktı. Arsa sahibi Eyyüp Göymen’in "O protokole konulmadı ama başka bir protokolle kararlaştırıldı" dediği bu anlaşmaya göre ise işadamı, söz konusu imar tadilatı gerçekleştiğinde belediyeye 700 bin YTL bağışta bulunacaktı. Belediye, bağış için Göymen’den çek istedi. Göymen de çeki yazıp, belediyeye teslim etti.



Göymen: Çeki ödemem



Mahkeme kararları üzerine işadamı Göymen, anlaştıkları düzenleme yapılamadığı için de verdiği 700 bin YTL’lik çeki ödemediğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Güzelbey ise 700 bin YTL’lik çekin belediye muhasebesi kayıtlarına girdiğini, protokolün encümenin bilgisi dahilinde imzalandığını belirterek, "Aradığınızı bulamazsınız. Gidin encümene, avukata sorun" diye konuştu.



Araziyi 2 yıl önce satın almış



İşadamı Eyyüp Göymen, Gaziantep’in Metropol Şahinbey İlçesi’ndeki Rasaf Yolu ile Üniversite Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki araziyi, 2.5 yıl önce satın aldı. Göymen’in arsayı almasından 6 ay sonra da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi burada kavşak çalışması projelendirdi