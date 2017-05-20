AKP'de genel başkan vekilliği geldi, 'Rabia' tüzüğe girdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünde yapılan değişiklikleri açıkladı. 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında parti yönetimine "genel başkan vekilliği" makamının getirildiğini kaydeden Yazıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği, "Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet" diye ifade edilen "Rabia" söyleminin tüzüğün 4. maddesine eklendiğini söyledi.

Yazıcı, tüzüğün 4. maddesine 16. fıkra olarak "AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder" ibaresinin eklendiğini bildirdi.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası Erdoğan, kurucusu olduğu AKP'ye üye olmuştu. Yarın yapılacak olağanüstü kongre ile Erdoğan'ın yeniden AKP Genel Başkanlığı'na getirilmesi bekleniyor.

Tüzük değişikliğine göre, partide her seçim dönemi tartışılan 3 dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilecek.

"Grup kararına uymayanlar ihraç edilecek"

Tüzük değişikliği ile birlikte "kesin ihraç" işlemlerinin kapsamı da genişletildi. Yazıcı, "kesin ihraç"a yol açacak eylemleri şöyle tanımladı:

"Parti adayları aleyhine çalışmak, diğer partiler lehine çalışmak, parti çevreleri hakkında aleyhte propaganda yapmak, grup kararlarına uymamak…"