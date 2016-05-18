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Politika

AKP'de genel başkan adayı bugün saat 14.00'te açıklanacak

AKP'li Canikli: Başkan, 4 kişilik bir heyet ile açıklanacak

18 Mayıs 2016 16:12

AKP milletvekili Nurettin Canikli, partinin yeni genel başkan adayının bugün saat 14.00'te dört kişilik bir heyet tarafından açıklanacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

AKP'de nisan sonunda düzenlenen MKYK toplantısında il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin genel başkandan alarak kurula devredilmesinin ardından gün yüzüne çıkan kriz, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kongreye giderek aday olmama kararı vermesinin önünü açmıştı.

Kulislerde genel başkanlık ve başbakanlık için Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın isimleri ön plana çıkmıştı.


Temayül yoklamasından Binali Yıldırım ismi çıktı

 

AK Parti’nin olağan kongresine sayılı günler kala," Genel başkan kim olsun?” sorusuna bu kez milletvekilleri, bakanlar, kurucu üyeler, MKYK üyeleri, etik kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve il genel meclisi başkanları yanıt verdi.

329 kişinin katıldığı büyük çoğunluk Binali Yıldırım'ın ismini yazdı.

 

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