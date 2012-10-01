AKP'de en çok oyu hangi MKYK üyesi aldı?

AK Parti’nin 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK’ya seçilenlerin aldıkları oylar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre en yüksek oyu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Konya Kadın Kolları Başkanı Özlem Çepni aldı. Bozdağ ve Çepni, 1328 oyla seçilirken, en çok oy alan ikinci isim Başbakan Yardımcısı Ali Babacan oldu. Babacan’ı 1326 oyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1325 oyla da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu izledi.

Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri de, eski HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun aldığı oylarla oluştu. Soylu 1325, Kurtulmuş da 1323 oyla kongrede en çok oy alan MKYK üyeleri arasında yer aldı.

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can da 1323 oy alırken, Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem 1304, Genel Sekreter Haluk İpek 1303, Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem oy alırken, partinin iki numaralı koltuğunda oturan Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ise 1302 oyla en az oyla seçilen MKYK üyesi oldu.