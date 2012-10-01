T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'de en çok oyu hangi MKYK üyesi aldı?

Kurtulmuş AK Parti delegesinden de onay aldı

01 Ekim 2012 23:58

 

AK Parti’nin 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK’ya seçilenlerin aldıkları oylar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre en yüksek oyu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte Konya Kadın Kolları Başkanı Özlem Çepni aldı. Bozdağ ve Çepni, 1328 oyla seçilirken, en çok oy alan ikinci isim Başbakan Yardımcısı Ali Babacan oldu. Babacan’ı 1326 oyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 1325 oyla da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu izledi.
 
Seçimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri de, eski HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun aldığı oylarla oluştu. Soylu 1325, Kurtulmuş da 1323 oyla kongrede en çok oy alan MKYK üyeleri arasında yer aldı.
 
Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can da 1323 oy alırken, Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem 1304, Genel Sekreter Haluk İpek 1303, Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem oy alırken, partinin iki numaralı koltuğunda oturan Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ise 1302 oyla en az oyla seçilen MKYK üyesi oldu.
 

ETİKETLER

bekir bozdağmkykakp kongre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24