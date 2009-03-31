'AKP'de düşüş sürecek'

29 Mart seçimlerini doğru tahmin eden ve 'anketlerin galibi' ilan edilen A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, AKP, kendini yenilemez ve oy kaybının nedenlerini sorgulamazsa düşüş trendinin artarak devam edeceği görüşünde.





29 Mart seçiminde yüzde 1.5’lik hata payıyla AKP’nin yüzde 39.8 oy alacağını açıklayan A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi Gür, AKP’nin oy kaybını üç nedene bağladı: Kriz, yanlış aday tercihi ve Güneydoğu politikası



Yerel seçim öncesi yaptıkları kamuoyu araştırmasıyla AKP’nin oy kaybını önceden bilen ve seçim sonuçlarına yönelik en yakın tahmini yapan A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi Adil Gür, “Herkesten farklı bir şey söylediğimiz için araştırmanın başarısı dikkat çekti” dedi.

Son genel seçimlerde en yakın tahmini yapan Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’ni yöneten Tarhan Erdem’le 17 yıl çalıştıktan sonra kendi şirketi A&G’yi kuran Adil Gür, yerel seçimin kazananlarından.



CNN Türk için 21-22 mart arasında 44 ilde 5 bin 412 kişiyle yaptığı araştırmada, artı eksi 1.5’lik hata payıyla AKP’nin yüzde 39.8 oy alacağını açıklayan Gür’ün tahminin doğruluğu, sonuçların açıklanmasıyla tescillendi.



Kriz ve Güneydoğu



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos çıkışı sonrası AKP’nin oyunu yüzde 55’lere yükselttiğini, ancak bu oy oranının yerel seçimler öncesi düşüşe geçtiğini tespit ettiklerini belirten Gür, bu konuda şunları söyledi:



“Seçimlerden 1 ay önce AKP’nin yüzde 40’ın altına düşeceğini öngörmüştüm. Bunun bana göre 3 nedeni var ve birincisi ekonomik kriz. Bunun partiye etkisi 2 puan.

Buna ek olarak ‘Kimi gösterirsem kazanırım’ mantığıyla AKP bazı illerde aday seçiminde hata yaptı. Başbakanı yakın çevresindeki milletvekillerinin yanılttığını düşünüyorum. Bu yanlış adaylar da 2-3 puan götürdü. Yüzde 1.5-2 de Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik politikalarının partiye oy kaybettirdiğini düşünüyorum.”



AKP’ye yönelik mağduriyet algısının bu seçimlerde gündemde olmamasının da oy kaybını etkilediğini kaydeden Gür, AKP’deki düşüşün süreceğine yönelik öngörüsünü de şöyle açıkladı:



AKP'deki düşüş artarak devam edecek



“Mağduriyet algısı beceriksizlik algısına dönüşmeye başladı. Başbakan’ın bunu dikkate alıp projelerle seçmenin karşısına çıkması gerekiyor. Parti olarak kendini yenilemez ve oy kaybının nedenlerini sorgulamazsa AKP’nin düşüş trendi artarak devam edecek.”



Başbakanın sert söylemi



AKP’nin karşısında bir alternatifin olması halinde oy kaybının çok daha fazla olabileceğini ileri süren Gür, CHP ve MHP’deki oy artışlarının da milletvekili seçimleri için herhangi bir işaret vermeyeceğini savundu.



Seçim kampanyası sırasında Başbakan Erdoğan’ın dile getirdiği sert söylemin CHP ve MHP’nin adaylarını kuvvetlendirdiğini belirten Gür, AKP karşısında birleşme yaşandığında bir çok ilin kaybedildiğinin görüldüğünü söyledi.



‘Hep doğru tahmin yapıyoruz’



Antalya, Siirt, Van ve Şanlıurfa’yı AKP’nin kaybedeceğini de önceden bildiğini dile getiren Gür, seçim sonuçlarına ilişkin başarısını da şu şekilde değerlendirdi: “Şirketim ilk kez doğru ve yakın tahminde bulunmadı. 1995’ten bu yana tüm seçimlerde başarılı tahminde bulunduk. Bu kez çok başarılı algılanmamız herkesin söylediğinin aksini açıklamamızdan kaynaklandı. Seçim öncesi yaygın kanaat AKP’nin oylarını koruyacağı veya bir miktar artıracağı yönündeydi. Biz bunun böyle olmadığını açıkladık ve onun için öne çıktık.” Kamuoyu araştırmalarında çıkan farklı sonuçları, araştırmadaki anketör faktörüne bağlayan Gür, “Ustam” dediği Tarhan Erdem’in titizliğine de kefil olduğunu söyledi. “Seçimin asıl galibi Adil Gür oldu” yorumlarını manevi yönden kabul ettiğini anlatan Gür, bunun ekonomik yansımasının olup olmayacağının önümüzdeki günlerde görüleceğini ifade etti.