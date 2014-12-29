AKP'de Binali Yıldırım krizi büyüyor; 'Davutoğlu'nu biz iş başına getirdik ve görev verdik'

"5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabineye başkanlık edecek" açıklaması ile AKP içinde krize yol açan Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Binali Yıldırım, bu kez de AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu için "Davutoğlu'nu iş başına getirdik, görev verdik" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ın yeni yılda kabineye başkanlık edeceği" yolundaki açıklaması Davutoğlu tarafından yalanlanan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Yeni Türkiye'nin yeni yol güzergahında nöbet değişiminde Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu iş başına getirdik, görev verdik. İlk etapta 2015 seçimlerinde AKP'yi bir adım öteye taşımak, ikinci hedefimiz 2023 hedefini yerine getirmek" dedi. Yıldırım, Türkiye'de 10 Ağustos'ta yeni bir döneme geçildiğini, yüzde 52 milletin desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, millete karşı sorumlu olduğunu söyledi.

AKP Karabağlar ilçe kongresinde konuşan Binali Yıldırım, partililere doğal liderleri olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Partisinin 12 yıllık iktidarında yaptığı hizmetleri anlatan Binali Yıldırım, "Türkiye'de 10 Ağustos'ta yeni bir döneme geçtik. Cumhurbaşkanımız artık millete karşı sorumludur, çünkü yüzde 52, milletin desteğini almıştır. Anayasada millete karşı sorumsuz yazması bir şey ifade etmez. Milletten destek alanın millete karşı sorumluluğu siyaseten de devam eder" dedi.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın ülkenin işlerinin daha güzel noktaya gelmesi için el ele verdiklerini söyledikten sonra, "Yeni Türkiye'nin yeni yol güzergahında nöbet değişiminde Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu iş başına getirdik, görev verdik. İlk etapta 2015 seçimlerinde AKP'yi bir adım öteye taşımak, ikinci hedefimiz 2023 hedefini yerine getirmek" diye konuştu.