AKP'de ayrılık çanları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Trenden inen bir daha binemez” sözlerinin ardından partinin ANAP kökenli 4 milletvekilinin istifanın eşiğine geldiği iddia edildi. Milletvekillerinin istifasını yine ANAP kökenli bir AKP’li vekilin önlediği öne sürüldü.

ANKA?ajansının dün geçtiği habere göre, Erdoğan’ın “Trenden inen bir daha binemez” sözleri parti içinde sıkıntı yarattı. Erdoğan’ın geçen hafta salı günü grupta yaptığı konuşmadan bir gün sonra, AKP’nin ANAP kökenli milletvekilleri Ülkü Gökalp Güney, Vahit Erdem, Yaşar Eryılmaz ve Feyzi İşbaşaran, ANAP kökenli eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’yla yemekte bir araya geldi.

Yemeğe, eski başbakanlardan Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Kamran İnan’ın da eşlik ettiği kaydedildi. Erdoğan’ın sözlerini, “Biz bu partiye davet edildik. Zorla gelmedik. Geldiğimiz gibi de gideriz. Ancak, tehdit eden sözleri bizi rahatsız etti” sözleriyle değerlendiren milletvekilleri, istifa noktasına geldiklerini söyledi. Ancak, istifalara yine ANAP kökenli bir AKP milletvekilinin engel olduğu belirtildi. İstifacıları engelleyen milletvekilinin, Anayasa Mahkemesi’nin parti hakkında açılan kapatma davasını karara bağlanmasını beklemeyi önerdiği öğrenildi. Yemeği ANKA’ya değerlendiren ve istifa etmek isteyen bir milletvekili de, “Kapatma davasından çıkan sonuç ne olursa olsun, başka bir oluşum içinde yer alacağız” dedi.



AKP’den yakın markaj

ANAP kökenli vekillerin sıkıntılı olduklarını öğrenen Erdoğan’ın, parti yönetiminden bu vekilleri yakın takibe almalarını istediği belirtildi. Erdoğan’ın grup yönetimine, “Bu süreçte ne olursa olsun bir milletvekilinin istifası dahi iyi olmaz. Toplumda çözülme olarak algılanır. Bu fırsatı vermeyin. Gerekirse ben de görüşür, sözlerimin yanlış anlaşıldığını anlatırım” dediği öne sürüldü.

İşbaşaran, Alevi öğrencilere yönelik tutumu nedeniyle Karakoçan Kaymakamı Erdinç Yılmaz’ı şikâyet ettiği İçişleri Bakanı Beşir Atalay’la tartışmıştı.

Erdem ise bir demecinde, AKP’nin merkez sağ parti olamadığını, Erdoğan’ın İspanya’daki türban çıkışının yanlış olduğunu ve irtica endişesinin arttığını söylemişti.