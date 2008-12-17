AKP'de Ankara sıkıntısı

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün akşam toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlerde aday gösterilecek büyükşehir belediye başkan aday adaylarını tartıştı. 16 büyükşehiri masaya yatıran AKP’de özellikle Ankara sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

AKP’de mevcut başkan Melih Gökçek’le mi yola devam edileceği yoksa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un mu aday gösterileceği tartışılıyor. Ankara adayının kim olacağına yönelik anket çalışmalarının süreceği ve ona göre karar verileceği öğrenildi.



Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda büyükşehir belediye adaylarına yönelik yapılan anketler ve temayül yoklamaları değerlendirildi.



Kesinleşen adaylar



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yeniden aday olarak gösterilmesinin kesin gibi olduğu öğrenildi.



