AKP'de Anayasa'da rötuş mesaisi

T24- AKP'nin hukukçu kurmayları Anayasa değişikliği taslağına son şeklini vermek üzere bir araya geldi. Başbakan Erdoğan'ın da akşam saatlerinde katıldığı toplantıyla ilgili soruları cevaplayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Tüm paketi gözden geçiriyoruz, eklemeler olabilir" dedi.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu katıldı.



Yazıcı, Genel Merkez'e gelişinde bir gazetecinin "Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada AK Parti'den fireler olacağı" yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, "Kim söylemiş, kiminle konuşmuş? Söylentiler üzerinde fikir yürütmek sağlıklı değildir. Bizim arkadaşlarımız düşünür taşınır, ülkenin çıkarı neyse o doğrultuda hareket eder. Ülkenin çıkarına yapılacak Anayasa değişikliğini hayata geçirir" dedi.



Yazıcı, pakette değişiklik olup olmayacağı yönündeki bir soruya da, toplanıp tartışacaklarını, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelerdeki önerilerin değerlendirileceğini belirtti.



Bir başka gazetecinin "Fire olacağını düşünüyor musunuz? Size bu yönde duyum geldi mi?" sorusuna Bakan Yazıcı, "Hayır. Duyum işte... Yazıyorsunuz, duyum o. Siz söylüyorsunuz, sizden duyuyoruz" yanıtını verdi.



Bakan Yazıcı, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanabilmeleri için almaları gereken oy oranında her hangi bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de, "Bunu iyi etüt etmek lazım. Bana göre şu anda normal gibi geliyor ama bütün bunlar hiçbir şey tartışılmayacak demek değildir" diye konuştu.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, paketi gözden geçirdiklerini belirterek, pakete yeni eklemeler yapabileceklerinin sinyalini verdi.



AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de tasarının Meclis'te ne zaman görüşülmeye başlanacağının sorulması üzerine, "Sayın Başbakanımız 'Mart sonu gelmeden Meclise sevk ederiz' demişti. Biliyorsunuz zaten 2-3 gün kaldı. Bugün kapsamlı bir çalışma yapılacak bütün teklifler değerlendirilecek. Biliyorsunuz bu taslağın özü demokrasinin standartlarını yükseltmek, bireyin hak ve hürriyetlerini artırmak. Bu içerikle uyumlu olan her öneri, her taslak, önerenin kim olduğuna bakılmaksızın masada değerlendirilecek" dedi.



Çelik, "Taslağa yeni maddeler eklenebilir mi, YÖK'le ilgili?" sorusu üzerine, " Tek tek maddelerle ilgili bir şey söylememem ama taslağın demokratik içeriği ile uyumlu, kimin önerdiğine bakılmaksızın her madde masada. Tek tek bakılacak" yanıtını verdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da saat 17.00 sıralarında toplantıya katıldı.