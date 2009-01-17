AKP'de aday depremi

Erdoğan “yüzde 75 başarılı” dediği Şanlıurfa Belediye Başkanı’nı milletvekillerinin baskısı nedeniyle aday göstermedi.





Erdoğan, 29 Mart yerel seçimlerinde partisinin aday göstereceği 18 ilin adaylarını daha açıkladı. Adayları açıklamak için Genel Merkez’de toplantı yapan Başbakan, bazı belediye başkanlarıyla ’yola devam etmeme’kararı aldıklarını belirterek, “Bu bir bayrak yarışıdır. Yeniden aday göstermediğimiz belediye başkanlarımızdan ve aday adaylarından ilk aday oldukları gün hangi heyecanı taşıyorlarsa, şimdi aday olamamaları halinde aynı heyecanı taşımalarını bekleriz” dedi.



İstifacılara ‘Koltuk’ eleştirisi



Adı açıklanmayan belediye başkanlarının gücenmelerini veya istifa etmelerini eleştiren Erdoğan, “Bunun dava arkadaşlığıyla ne ilgisi var. Demek ki dert sadece bir koltuğu kapmakmış. Bu koltuk elinden alınınca da istifa etmekmiş” dedi. Adayları belirlerken, ’yüzde 100 isabet sağlanamamış olabileceğini’ ifade eden Erdoğan, AKP teşkilatlarının, “Tüm değerlendirmelerden sonra benim genel merkezim böyle bir karar vermişse, ben buna saygı duyar; bu çalışmalara katılırım. Önemli olan partimin iktidarıdır ve ülkeye hizmetidir” düşüncesinde olmasını istedi. Erdoğan, AKP’lilerin parti teşkilatındaki çalışmaları ’hamallık’ olarak görmemeleri istedi.



Ömrü başkanlıkta geçecek



2004 seçimleri öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın AKP’den aday gösterilirken, kendisine, “Ben son bir dönem sizlerle çalışmak istiyorum. Bana bu fırsatı verin” dediğini anlatan Erdoğan, bu dönemde Durak’ın yeniden aday olmak istediğini söylediğinde, “Biz seninle böyle konuşmuştuk” dediğini söyledi. Durak’ın, 2004’teki bu konuşmayı ’Hatırlamıyorum’ diye kabul etmediğini kaydeden Erdoğan, “Kusura bakma ben aynı noktadayım. Ben sizinle bunu konuştuğumu çok iyi hatırlıyorum” dediğini ifade etti. Erdoğan, Durak’ı, “Ömrü nerdeyse belediye başkanlığında geçecek ve halen ’burayı bırakmam’... Bu nasıl bir hırs” sözleriyle eleştirdi.



Fakıbaba aday yapılmadı



AKP, Şanlıurfa’da mevcut Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı aday göstermedi. Erdoğan, geçen hafta AKP Şanlıurfa milletvekilleriyle yaptığı toplantıda “Belediye başkanımız başarılı bir insan. Yüzde 75’lik halk desteği var” bilgisini verdi. Ancak AKP’nin 7 Urfa milletvekili ’aday gösterilmesin’ diye diretince Erdoğan, Fakıbaba’yı çizdi.



Toptan’a rağmen mi?



Açıklanan adaylar arasında bazı sürprizler yaşandı. TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın seçim bölgesi olan Zonguldak’ta mevcut belediye başkanı Secaattin Gonca yeniden aday yapıldı. Kulislerde, Toptan’ın, Gonca’nın adaylığına karşı olduğu konuşuluyordu. Öte yandan Karaman’da aday gösterilen Kamil Uğurlu’ya AKP teşkilatlarının karşı olduğu öğrenildi. Uğurlu’nun, Başbakanlık eski Müsteşarı Ömer Dinçer’in önerisiyle aday yapıldığı belirtildi.



Yerel seçimde Özal rüzgârı



AKP, CHP’nin elinden almak istediği Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olarak eski ANAP’lı bakanlardan Bülent Akarcalı’yı tercih etti. Aytaç Durak’ın partiden istifa etmesinden sonra iddialı bir aday arayışına giren AKP, Adana Büyükşehir Belediyesi için de eski ANAP Milletvekili Mehmet Ali Bilici’yi aday gösterdi. AKP, ayrıca Beşiktaş ilçe belediye başkanlığı için de eski ANAP İl Başkanı Sibel Çarmıklı’yı aday göstermeye karar verdi. CHP de yerel seçimde daha önce ANAP’tan belediye başkanı seçilmiş isimleri aday gösterdi. 2004’te ANAP’tan Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün, Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Saffet Bulut bu kez CHP adayı oldu. 22 Temmuz’da milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa eden ancak parlamentoya giremeyen ANAP’lı Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile bir önceki dönem ANAP’tan İstanbul Çekmeköy belediye başkanlığı yapan eski belediye başkanı Hüseyin Sipahi CHP’nin adayı oldular.