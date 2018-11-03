AKP'de aday adaylığı başvuru ücretleri belli oldu

İktidar partisi AKP'de, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimde aday adaylık başvuru ücretleri belli oldu. Belediye başkanlığına aday olmak isteyenler 3 ila 10 bin lira arasında ödeme yapacak.

AKP'de yerel seçim adaylıkları için başvuru ücretleri belirlendi. Büyükşehir belediye başkan adayı olmak isteyenler 10 bin lira yatıracak.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, nüfusu yüz bin üzerinde olan il belediye başkan aday adayları 5 bin, az olan illerden aday olmak isteyenler 3 bin lira ödeyecek.

İlçe adaylıkları için ücret de nüfusa göre; 3 bin, 2 bin 500 ve bin 500 lira olarak belirlendi.

İl genel meclisine seçilmek isteyenler ise 500 lira ödeyecekler. AKPi'de adaylık süreci 5 Kasım'da başlıyor, 3 Aralık'ta sona eriyor.