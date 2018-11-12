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Politika

AKP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Aday adaylığı başvuru süresi 16 Kasım Cuma günü, saat 17.00'ye kadar uzatıldı

12 Kasım 2018 17:08

AKP'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma günü, saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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