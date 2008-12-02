AKP’de aday adayı saptama günü

AKP, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu partili büyükşehir belediye başkanlarından kimlerle yola devam edeceğini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.



Büyükşehirlere bağlı metropol ilçelerdeki partili belediye başkan adaylarını da kapsayacak ’temayül yoklamaları’nda bakanlar, milletvekilleri, parti ve örgüt yöneticileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile mahalle temsilcileri oy kullanacak. AKP, 14 Aralık Pazar günü de partili il belediye başkanları için yine sandık kuracak.



Halkın eğilimine göre



Bu yoklamalar, halkın eğilimlerinin belirleneceği anketlerle de desteklenecek. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın belediye başkanlarıyla ilgili ’performans’ değerlendirmeleri de dikkate alınacak. Başbakan Erdoğan’ın da bu elemelerden geçip adaylığı yeniden kesinleşen belediye başkanlarını cuma günü basın toplantısıyla kamuoyuna ilan etmesi bekleniyor. AKP’de gözler İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları Kadir Topbaş ile Melih Gökçek’in üzerine çevrildi. İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Batman ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu muhalefetin elindeki büyükşehir ve iller ile Çankaya, Kadıköy, Karşıyaka ve Konak’ın da aralarında yer aldığı muhalefetteki ilçe adaylarını ise 15 Ocak’ta açıklaması bekleniyor.



Tunceli’de Alevi aday



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler’in durumu ortada. Tunceli’de, AKP İl Başkanı Alevi kökenli Cihan Açıkgöz, aday olduğunu açıkladı.