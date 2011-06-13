AKP'de 73 kişi son kez seçildi

T24-



Tüzüğe göre ara vermek şart



Erdoğan’ın 167 milletvekilini tekrar aday göstermemediği AKP’de tüzük değişikliğine gidilmezse gelecek dönemde yenileşme yaşanacak. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın da içinde bulunduğu 73 milletvekili erken seçim kararı alınmazsa 2015'te yapılacak seçimde tüzük gereği tekrar aday olamayacak. Bu isimler, ancak bir dönem ara vererek ondan sonraki genel seçimde aday olabilecek.

Gelecek seçimde tekrar aday olamayacak isimler arasında TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Ali Babacan, hükümette görev alan Binali Yıldırım, Recep Akdağ, Beşir Atalay, Faruk Çelik, Mehmet Mehdi Eker, Sadullah Ergin, Egemen Bağış, Nimet Çubukçu, Hayati Yazıcı, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Nihat Ergün, Mustafa Demir ve Faruk Nafiz Özak da yer alıyor.

Genel Başkan yardımcıları Abdülkadir Aksu, Haluk İpek, Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Hüseyin Çelik, Ahmet Edip Uğur, Ömer Çelik, Hüseyin Tanrıverdi, Salih Kapusuz’un yanı sıra son kez seçilen milletvekilleri arasında şu isimler de bulunuyor:

Sait Açba, Sadık Yakut, Necati Çetinkaya, Ali Küçükaydın, Şevket Gürsoy, Ahmet Koca, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, Cevdet Erdöl, Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Mehmet Daniş, Murat Yıldırım, Fatma Şahin, Mehmet Sarı, Nurettin Canikli, Mustafa Ataş, Burhan Kuzu, Ünal Kacır, Halide İncekara, Mehmet Tekelioğlu, Nevzat Pakdil, Mevlüt Akgün, Hakkı Köylü, Mustafa Elitaş, Muzaffer Baştopçu, Kerim Özkul, Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, İdris Naim Şahin, Durdu Mehmet Kastal, Şaban Dişli, Ayhan Sefer Üstün, Hasan Ali Çelik, Suat Kılıç, Cemal Yılmaz Demir, Ahmet Yeni, Afif Demirkıran, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Zeyid Aslan, Şükrü Ayalan, Bekir Bozdağ ve Köksal Toptan.



