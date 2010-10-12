AKP'de 51 kişi istifa etti

T24 - AKP Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik ve 50 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etti.



AKP Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik, il başkanlığında, başkan yardımcıları Mahmut Poyrazlı ve Hasan Demirezen ile düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3.5 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.



İstifasının referandum sonuçlarıyla ilgisinin olmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



''İstifa olayı uzun süreçtir konuşulan bir şeydi. Buraya gelmesini arzu etmezdim. Bir süre önce verdiğim bir demeçte 'partime yeteri kadar faydalı olamadığımı hissettiğim anda bu görevi bırakırım' demiştim. Benim her zaman düsturum bu olmuştur. Yaptığım değerlendirmede, bundan sonraki süreçte benim başkan olarak devam etmemin partime yeteri kadar katkı sağlamayacağı, hatta zarar bile verebileceği gibi bir kanaat hasıl oldu.



Başkan olarak devam etmemin partiye katkı sağlamayacağına inandığım için görevimden istifa ettim. Tabii sorulacak bazı sorular da vardır. Bu sorular, şu an yanıtlanabilecek sorular değildir. Ama şöyle soru sorulabilir. 'Başkan böyle bir talep geldi de mi istifa ediyorsun' denilebilir. Bu tamamen sürecin değerlendirilmesi ve bundan sonraki sürecin sağlıklı işlemesi adına kendi adıma verdiğim bir karardır. Genel merkezden bir talep gelmemiştir.''



Sürecin bir geçmişinin bulunduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:



''Şöyle ifade edeyim; 24 Eylül’de Ankara'daki il başkanları toplantısında yaptığım istişareler sonucunda verdiğim istifa kararımı teşkilat başkanımıza ve başkan yardımcımıza ilettim. Ayrılmamın parti açısından isabetli olacağını ilettim. Arada çok spekülasyonlar oldu ama bunun nihai değerlendirmesi dün yapıldı. İstifa kararımın yürürlüğe konulmasının isabetli olacağı beyan edildi.



Hem genel merkezimizin isteği doğrultusunda hem de dün akşam yönetim kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda hep birlikte istifa etmeyi uygun bulduk. Bu doğrultuda yapılacak yeni görevlendirmede partinin önünü açmak için, yönetim kurulundaki arkadaşlarım da istifa dilekçelerini vermiş durumda.'





