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Politika

AKP'de '3 dönem' şartı kalkıyor mu?

Abdülkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi yetkililerinin AKP'deki 3 dönem uygulamasının iptal edilebileceğini söylediklerini aktardı

20 Ocak 2013 12:53

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, AKP'deki "3 dönem" şartınının kalkabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde verilen davetten ayrıntıları aktaran Selvi, Anayasa Mahkemesi yetkililerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki (TOBB) "üst üste iki dönem başkan olan 8 yıl beklemeden yeniden seçilemez" hükmünün iptal edilmesinin, AKP'deki 3 dönem uygulamasına emsal teşkil edeceğini söylediklerini belirtti.

Selvi, Anayasa Mahkemesi yetkililerinin AKP'deki bu uygulamanın "kesinlikle iptal edilir" dediklerini aktardı.

Selvi, Anayasa Mahkemesi kaynaklarına sorduğu "3 dönem şartını iptal ettirmek isteyenler hangi yolu izleyebilir" sorusuna şu cevabı aldığını söyledi:

"İki yolu var.

1-Üç dönem şartının iptal edilmesi amacıyla, hukuki gerekçeler belirtilerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunabilir. Başsavcılık bu başvuruları değerlendirdikten sonra, 'İlgili partinin (AK Parti) tüzüğündeki hükmün iptal edilmesi' amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eder. Biz de ilgili partiye tüzüğündeki bu maddeyi iptal etmesi için ihtar veririz.

2-Kararın doğrudan mağduru olacak kişi ya da kişiler Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Oradan çıkacak iptal kararı diğerleri için de emsal teşkil eder."

 

Elitaş: AKP'yi etkilemez

 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa Mahkemesi’nin, oda ve borsalarda 2 dönem başkanlık yapanların 2 dönem ara vermedikçe yeniden seçilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinin AKP’deki “3 dönem” şartını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin, “3 dönem şartını etkilemez, çünkü bizim tüzüğümüzde var” demişti.

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