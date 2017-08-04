AKP'de 10 yeni kural!

AKP, yeni kongre sürecine hazırlanırken "akkongreler.com" adlı web sitesi kurdu. İnternet sitesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajı yer alırken parti örgütlerine dikkat edilmesi uyarılarda yapıldı. Sitede yayınlanan 10 kuralda kongre sürecinde partinin 'kurumsal kimliği' vurgulandı.

AKP, 6. Olağan Kongre süreci için “akkongreler.com” adresli web sitesi kurdu. İnternet sitesinde mesajına yer verilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. 2023 hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmak için yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Dün olduğu gibi yarın da el ele, omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, sitede yer alan mesajında, teşkilat mensuplarına, kongre sürecinde partinin ‘kurumsal kimliğine’ uymaları uyarısında bulundu.

“İletişim stratejisi”, “kurumsal kimlik”, “salon içi materyaller” başlıklarından oluşan internet sitesinde, Erdoğan ile AKP Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, kongre salonlarında ve sosyal medyada kullanılacak görselleri de yer aldı. Teşkilatın kongre sürecinde kullanacağı “Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam”, “Büyük dönüşüm, kutlu gelecek”, “Hep birlikte durmadan 2023’e” sloganları da ilk kez sitede paylaşıldı. Sitede kongre sürecinde uyulması gereken kurallar ise şöyle sıralandı:

1)Kurumsal kimlik uyarısı:

İl, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından uyumlu olmak zorundadır. Fotoğraflar, AK Parti kurumsal kimliğine uygun olmalıdır.

2) Reklamlar 5 gün önce yayında olacak:

Açık hava ilanları kongreden bir hafta önce, TV, radyo ve internet reklamları en az 5 gün önce, gazete reklamları ise 3 gün önce yayında olmalıdır.

3) Her müzik çalınmayacak:

Kongrelerde AKP'nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalı.

4) Yetkisiz kişiler konuşmayacak:

Yerel medya doğru ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir.

5) Gürültü kirliliği oluşturmayın:

Kongreler esnasında önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterilmelidir.

6) Seçmen profiline uygun promosyon

Promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır.

7) Kanaat önderleri ile iletişim:

AKP teşkilatı, kanaat önderleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Bu o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

8) Polemiğe girmeyin:

Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, polemiğe girmemeli.

9) Sonuçların ilanı

Kongre sonuçları belli olduktan sonra yeni başkan ve ekibinin tanıtılması amacıyla gazete ilanı ve basın bülteni yayınlanacaktır.

10) Birlikte sahneye çıksın:

Kongre esnasında tüm teşkilatın ‘Birlik ve Beraberlik’ mesajı vermesi toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi bir görüntü vermelidir