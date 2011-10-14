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Politika

AK Partililer, anayasa çalışmaları için Kızılcahamam'da KIZILCAHAMAM (A.A)

14 Ekim 2011 20:06

-AK Partililer, anayasa çalışmaları için Kızılcahamam'da  KIZILCAHAMAM (A.A) - 14.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar Kızılcahamam'a gelmeye başladı. AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılacağı toplantıya Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, bugün katılımcıların Asya Termal Otele giriş yapmasıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşma ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısının resmi açılışı yapılacak. Kamp, 17 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yine Başbakan Erdoğan'ın yapacağı değerlendirme konuşması ile son bulacak.  AK Parti 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ana gündem maddesini yeni anayasa çalışmalarının oluşturması bekleniyor. Terörle mücadele ve dış politika konuları da oturumlarda görüşülecek konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti'nin yeni anayasa konusunda siyasi partilerle yaptığı görüşmelere başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik gibi isimlerin milletvekillerine bilgi vermeleri bekleniyor. -Notlar- Kızılcahamam Belediye Başkanı  MHP'li Coşkun Ünal'ın ilçedeki billbordlara Başbakan Erdoğan ve ailesine baş sağlığı dileyen afişler astığı görüldü. Kızılcahamam AK Parti İlçe Teşkilatı'nın ''Başbakanımız başınız sağ olsun'', ''Sayın Başbakanımıza ve Erdoğan ailesine baş sağlığı dileriz'', vatandaşların da, ''Milletin hizmetkarı gönüllerin sultanı'', ''Rahat yürü bu millet seninle'', ''Köylerimizin yolunu çamurdan kurtardın yaşa Tayyip var ol Tayyip'', ''Köyümüzün 40 yıldır akmayan suyunu akıttın, oylar sana helal olsun'' pankartları astıkları görüldü.  Toplantının yapılacağı Asya Oteli'ndeki alanda Sağlık Bakanlığına bağlı 112 hava ambulansı hazır tutuluyor.   

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