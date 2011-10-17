-AK Parti'li müştekilerin beyanı alınacak İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan mahkeme, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması için yapılan talebin, Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilmesi istemine karşı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de aralarında bulunduğu AK Parti adına müşteki olarak yer alan 5 kişi ile müdahil AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in beyanlarının alınmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması için yapılan başvurunun Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilmesi talebine ilişkin alınan ara kararı açıkladı. Buna göre mahkeme heyeti, uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek, yargı mercisinden davaya bakmasının ertelenmesinin istenmeyeceği dikkate alınarak, bu yöndeki talebi reddetti. Mahkeme, yargılamaya devam edileceğine karar verdi. Dosyada, AK Parti adına müşteki olarak yer alan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Süleyman Küçüksucu, Ali Aydın ve Mustafa Coşkun ile müdahil AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e, dosya, iddianame, ekleriyle birlikte ''kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası ve birleşme kararının gönderilemesine hükmeden mahkeme heyeti, olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması amacıyla verilen dilekçenin de gönderilmesini kararlaştırdı. Bu kişilerin, önce duruşmaya davet edilmelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeseler dahi tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde, bu talebe karşı cevap vermelerini, cevap verilmediği takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklarının bildirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, bu usulü işlemler tamamlandıktan sonra mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin verdikleri ara kararın yerinde olup olmadığının değerledirilmesini karara bağladı. Duruşmada daha sonra tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmaya ara verilmeden yaklaşık 1 ay önceki celsede savunmasına başlayan tutuklu sanıklardan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız kürsüye alındı. Iğsız, aradan geçen süre nedeniyle savunmasının yarım kaldığını, belirterek, konu bütünlüğünün sağlanması için baştan itibaren savunma yapacağını söyledi. Iğsız'ın savunması sırasında ses sistemindeki arıza nedeniyle duruşmaya ara verildi.