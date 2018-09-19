AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yerel seçim akademisi

İZMİR, (DHA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nca yaklaşan yerel seçim öncesi partililerin hitabet, vücut dili, sosyal medya kullanımı, zaman yönetimi ve hafıza teknikleri gibi birçok konuda kendilerini geliştirmesi akademi kuruldu. Aralarında yönetim kurulu üyelerinin de olduğu, \'Fikir ve Gelişim Akademisi\' adlı, 180 kişinin eğitim alacağı çalışma için 30\'ar kişilik 6 sınıf oluşturuldu.

Bugün başlayacak dersler; çarşamba, perşembe ve cuma günleri görülecek. Her sınıfta 10 ana kademe, 10 gençlik kolları ve 10 kadın kolları yöneticisi olacak. Dersler, saat 19.30\'da başlayıp, saat 22.30\'da sona erecek. Akademi, 26 Ekim\'e kadar devam edecek ve derslerin sonunda her teşkilat mensubu 18\'er saat eğitim almış olacak. 75\'i ana kademe, 50\'si kadın kolları, 50\'si gençlik kolları ve 5\'i il başkanlığı personeli olmak üzere eğitimlerini tamamlayan kişilere sertifikaları da verilecek. Ders programları ile sınıfların takibi, oluşturulan web sitesi üzerinden de yapılabilecek. \'Fikir ve Gelişim Akademisi\'nde; \'hitabet, vücut ve liderlik sanatı\', \'protokol ve karşılama\', \'hafıza teknikleri\', \'sosyal medya kullanımı\', \'zaman ve stres yönetimi\', \'raporlama ve sunum\', \'kılık kıyafet ve moda\', \'medya eğitimi\' dersleri verilecek.

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