AKP yüzde 38.8 - CHP yüzde 31.3

T24 - Mayıs ayı içinde "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" anketine göre AKP yüzde 38.8’le oylarını korurken, CHP yükselişe geçti ve oylarını 6.5 puan artırarak yüzde 31.3’e çıkardı. MHP’nin oyları ise 5.4 puan düşerek 11.2’ye geriledi.



Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin yaptığı araştırmanın sonuçları belli oldu. Konsensus, “Türkiye Gündemi-Mayıs 2010’’ başlıklı anket çalışması için 2-11 Haziran tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesimlerinde, 17 yaş üstü 716’sı erkek, 795’i kadın toplam 1510 kişiyle “telefon anketi yöntemiyle” görüştü. 17 yaş üstü kişilerle görüşme nedeni ise bugün 17 yaşında olan gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmaları.





Bu pazar bir genel seçim yapılsa Türkiye’yi nasıl bir tablo bekliyor? İşte Konsensus’un Habertürk gazetesi için yaptığı seçim anketinin sonuçları...



Anket çalışmasına göre kararsızların da partilere eşit dağılımıyla AKP geçen ayki oylarını korudu ve oy oranı yüzde 38.8 çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından sonra ise CHP tırmanışa geçti ve oylarını 6.5 puan artırarak yüzde 31.3’e yükseldi. En sert düşüşü ise MHP yaşadı. 5.4 puanlık gerilemeyle MHP’nin oy oranı yüzde 11.2’de kaldı.





Terör arttı BBP yüzde 3'ü geçti



Konsensus Mayıs-2010 araştırmasında dikkat çeken bir diğer parti de BBP oldu. Geçen ay yüzde 2.5’in altında olduğu için diğer partiler arasında değerlendirilen BBP, tırmanan terör olaylarıyla birlikte oylarını artırdı ve yüzde 3.1’e çıktı.





Erdoğan ilk kez geçildi



Konsensus’un Mayıs-2010 araştırmasında ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlarından biri “En çok hangi siyasi parti liderini beğeniyorsunuz?’’ başlığı altında çıktı. CHP’nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.9 ile Türkiye’nin en beğenilen siyasi lideri seçilirken, onu 38.6 ile AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan takip etti. İkilinin ardından yüzde 32.2 ile TDH lideri Mustafa Sarıgül geldi. Bu sonuçla Erdoğan Konsensus’un temmuz ayından beri yaptığı “en beğenilen lider” araştırmasında ilk kez geçilmiş oldu.





En iyi siyasi performans



“Şu an Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin performans memnuniyet oranları” sorusuna verilen yanıtlara göre, siyasi performansını geçen aya göre 5.2 puan artıran AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43 ile birinci sırada yer aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise eski CHP Lideri Deniz Baykal’ın yüzde 15.2’lik siyasi performans puanını 24.3 puan artırarak yüzde 39.5’e taşıdı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de performans puanı 4.1 puan arttı ve 17.5’e yükseldi. Performans sıralamasında en altta ise yüzde 9.5 ile BDP lideri Selahattin Demirtaş yer aldı.





Sarıgül kendi partisini kursun



CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinden sonra gündemi, Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül CHP’ye mi geçmeli, yoksa kendi partisini mi kurmalı sorusu meşgul etti. Konsensus’un yaptığı araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 59.1’i Sarıgül’ün kendi partisini kurması gerektiğini belirtti.





