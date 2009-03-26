AKP yine birinci parti ama oy oranı azaldı

A&G araştırma şirketinin 44 ilde 5 bin 412 kişiyle CNN TÜRK için yaptığı araştırma, bugün bir milletvekili genel seçimi olsa AKP'nin yine birinci parti olacağını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, AKP'nin 2007 seçimlerine göre oy oranı ise düştü.



Araştırma; 21–22 Mart arasında Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 44 il ve 213 ilçede bunlara bağlı 307 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 703’ü kadın toplam 5 bin 412 denekle yüz yüze görüşülerek yapıldı.



Çalışmanın yürütüldüğü 44 il şöyle: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.



İki partide ideoloji önemli



Araştırmaya göre, AKP ve DTP seçmeninin tercihinde ideoloji ön plana çıkıyor. AKP'lilerin yüzde 61,8'i, DTP'lilerin ise yüzde 83,3'ü partiye oy veriyor.



CHP ve MHP ise bu seçimdeki oy artışını adaya borçlu; CHP seçmeninin yüzde 51,2'sinin, MHP seçmeninin yüzde 55,3'inin oy verme nedeni aday.



CHP, MHP, DTP ve SP seçmeni için oy vereceği partinin siyasi düşüncesi önemli. Ancak AKP seçmeni oyunu yüzde 47,3 oranında partinin yaptığı hizmetler, yüzde 39,1 oranında ise partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan için veriyor.



CHP eğitim düzeyi düşüklerden de oy almaya başlıyor



Araştırma partilerin seçmen profillerine ve değişimlerine dair de çarpıcı saptamalar ortaya koyuyor. Örneğin; eğitim düzeyi yükseldikçe AKP'nin oyları düşüyor. Ancak CHP ilk kez bu seçimde eğitim düzeyi düşük kişilerden de önemli oranda oy almaya başlıyor.



Bir önceki seçime göre değişiklik gösteren bir başka nokta da kırsal kentsel oy dağılımı. AKP'nin kırdaki ezici çoğunluğu azalırken, CHP ve MHP kırdaki oylarını artırdı.



BUGÜN BİR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA



AKP: 36,6

CHP: 21,8

Kararsız / boş oy / Hiçbiri: 13,8

MHP: 13,5

DTP: 4,4

SP: 4,2

DP: 1,8

DSP: 1,0

Diğer: 2,9



Kararsızlar siyasi partilere ağırlığınca dağıtıldığında;

AKP: 42,5

CHP: 25,3

MHP: 15,7

DTP: 5,1

SP: 4,9

DP: 2,1

DSP: 1,2

Diğer: 3,4



BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE OY KİME ?



AKP: 32,4

CHP: 22,2

Kararsız / boş / hiçbiri: 17,1

MHP: 13,7

DTP: 4,2

SP: 4,0

DP: 2,1

DSP: 2,0

Diğer: 2,3



Kararsızlar siyasi partilere ağırlığınca dağıtıldığında;

AKP: 39,1

CHP: 26,8

MHP: 16,5

DTP: 5,1

SP: 4,8

DP: 2,5

DSP: 2,4

Diğer: 2,8



İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİNDE OY KİME ?

AKP: 33,1

CHP: 22,0

Kararsız / boş / hiçbiri: 16,8

MHP: 13,1

DTP: 4,4

SP: 4,3

DP: 2,2

DSP: 1,2

Diğer: 2,9



Kararsızlar siyasi partilere ağırlığınca dağıtıldığında;

AKP: 39,8

CHP: 26,4

MHP: 15,7

DTP: 5,3

SP: 5,2

DP: 2,6

DSP: 1,4

Diğer: 3,5



