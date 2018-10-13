AKP yerel seçimlerde kadın başkan sayısını arttırıcak

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a 2019 yerel seçimler hakkında konuşan AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "10 civarında olan kadın belediye başkanlarımızın sayısını biz birkaç misli artırmak istiyoruz, 2 misli falan demiyorum, birkaç misli inşallah artıracağız" dedi.

Karakuş'un "AK Parti’de kaç kadın belediye başkanı olacak?" (13 Ekim 2018) başlıklı köşe yazısı şöyle:

Partilerin yerel seçimlere yönelik aday çalışmaları sürüyor.

Merak edilen konulardan birisi de partilerin yerel seçimlerde kaç kadın aday göstereceği.

AK Parti, kadın adaylar konusunda özel bir çalışma yapıyor. Belediye başkanlığı yapabilecek başta mimar ve mühendis olmak üzere bazı meslek gruplarında olan kadınların listesi hazırlanıyor.

AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bu konuyu konuştum.

Özhaseki, “Kadın kollarımızdan ben rica ettim, belediye başkanlığı yapabilecek hanımefendileri, özellikle mimar, mühendis kökenli olabilir veya başka türlü bir meslek sahibi olur ama müthiş beceriklidir bu konularda, Meclis üyeliği yapmıştır, tecrübelidir. O isimleri bize verin, çalışalım diye. Hali hazırda 10 civarında olan kadın belediye başkanlarımızın sayısını biz birkaç misli artırmak istiyoruz, 2 misli falan demiyorum, birkaç misli inşallah artıracağız” dedi.

7 anket 7 rapor

AK Parti hangi belediye başkanlarıyla yola devam edeceği konusunda da titiz davranıyor.

Parti yönetiminden edindiğim bilgiye göre, her belediye başkanı için şu ana kadar 7 anket yapılmış. Ayrıca belediye hizmetleri için de başkandan ayrı olarak 7 anket yapılmış. Anketler aday belirlemeye kadar da devam edecek.

Bunun yanında illere giden milletvekilleri de belediye başkanları için rapor hazırlamış.

Başkanların karnesinin değerlendirildiği bir rapor da yerel yönetimler birimlerinin hazırladığı raporlar. Bu raporların toplamının da her başkan için 7’yi bulduğu belirtiliyor. Yani AK Parti adaylık konusunda yine titiz çalışıyor...

Yüzü gülecek

AK Parti’nin aday profilini oluşturan kriterlerden bazıları da şöyle:

- Sofrası, kapısı ve gönlü açık olacak

- Yüzü gülecek

- Cep telefonu 24 saat açık olacak

- Liyakat ve ehliyet

- Önceliği hizmet olacak

Kadın kolları ev ev dolaşıyor

AK Parti Kadın Kolları yerel seçimlere yönelik ev ev dolaşıyor. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam önderliğinde yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Partili kadınlar, yerel seçimlere yönelik evlerde edindikleri izlenimleri anında genel merkeze aktarıyor.

Genel seçimlerde kadın kolları teşkilatından yetişen 45 kadın, milletvekili olmuştu. AK Parti’nin şu anda 53 kadın milletvekili var. AK Parti’de 125 kadın milletvekili adayı listelere girmişti.

AK Parti Kadın Kolları “belediyelere de daha çok kadın eli değmesini” istiyor.

Komisyonlar tek tek bakacak

AK Parti yönetimi aday belirlemeye yönelik komisyonlar oluşturuyor.

Bu komisyonlar da son gelen raporları ve anketleri değerlendirerek aday adaylarını tek tek değerlendirecek ve adayları belirlemeye başlayacak. Bu ay sonuna doğru bazı adayların isimlerinin ortaya çıkması bekleniyor.

Bu süreçte hassas davranılacak illerin başında ise Ankara ve İstanbul geliyor."