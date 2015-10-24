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AKP yemeğinde fenalaşan eski Trabzonspor teknik direktörü Özyazıcı hastaneye kaldırıldı

Özyazıcı, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu

24 Ekim 2015 21:43

AKP Trabzon İl Başkanlığı’nın düzenlediği akşam yemeğine katılan Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Özyazıcı, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, AKP MKYK üyesi ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu’nun konuşması esnada fenalaştı.

Özyazıcı’ya ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından dışarıya çıkartılan Özyazıcı, ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Özyazıcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı sabaha kadar hastanede gözetim altında kalacağı belirtildi.

19 Ekim’de Trabzon’a gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu bir süredir alzheimer tedavisi gören Özyazıcı’yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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Ahmet Suat Özyazıcıtrabzonspor eski teknik direktörü

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