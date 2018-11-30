AKP yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşı da dahil 71 maddelik kanun teklifi verdi

AKP'nin yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesini de içeren 71 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenleme; kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeriyor.

Teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacak, işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek. Öte yandan kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor.

Teklifin olduğu gibi yasalaşması getirilecek yeniliklerden dikkat çekenler şöyle:



- Hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye bakanlığı'na geçiyor.

- İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartı, hizmet akdine tabi olma haline dönüşecek.



- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.



- Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.



- Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

- Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi için Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

- Hayvancılığın desteklanması amacıyla büyük ve küçükbaş hayvan satışından ve sütün satın alınma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

- Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotların maaşlarının yüzde 70'i gelir vergisinden muaf olacak.