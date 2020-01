AKP'nin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, "AKP yakında Esad'la barışmak için bir takım adımlar atacaktır. Birkaç ay içinde Esed yeniden Esad olacak" dedi.

Erdoğan Toprak, "Türkiye Cumhuriyeti dış politikada güç, itibar ve prestij kaybetmiştir. ABD'nin iki eski Ankara büyükelçisinin yönetiminde hazırlanmış olan 'From Rhetoric to Reality- Reframing U.S. Turkey Policy' başlıklı rapor, bunu ortaya koymaktadır" dedi.

Toprak, CHP olarak AKP'nin Orta Doğu'da izlediği mezhep siyasetine ve içerdeki otoriterleşme çabalarına karşı çıktıklarını belirterek, artık bütün dünyanın CHP'nin eleştirilerine hak verdiğini ifade etti.

Erdoğan Toprak’ın değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti dış politikada güç, itibar ve prestij kaybetmiştir. Artık dünyanın hiçbir devletinin ülkemize bir güveni kalmamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden hiçbiri Türkiye ile birlikte hareket etmiyor ve onunla birlikte davranmaktan özenle kaçınıyor. Türkiye gelişmiş ülkelerden, batı medeniyetinden ve evrensel değerlerden AKP politikaları nedeniyle kopmaktadır.

"CHP olarak AKP'yi mezhep siyaseti izlememesi ve otoriterleşmekten vazgeçmesi yönünde defalarca uyardık" diyen Toprak, "ABD'nin iki eski Ankara büyükelçisinin yönetiminde hazırlanmış olan 'From Rhetoric to Reality- Reframing U.S. Turkey Policy' başlıklı rapor, CHP'nin eleştirilerini doğrulamaktadır.

'Esed yine Esad olacak'

Rapora göre AKP hem mezhep siyaseti izlemekte hem de otoriterleşme yönünde çaba harcamaktadır. Bu tespitleri CHP olarak sürekli dile getirdik. CHP olarak, ülkenin kurucu dış politikasına dönülmesini ve demokratikleşme konusunda çok ciddi adımlar atılmasını önerdik. AKP hem bu raporu hem de bu raporu köşesine taşıyan Cengiz Çandar'ı iyi okumalıdır" şeklinde konuştu.

AKP'nin dış politikada zikzaklar çizdiğini ileri süren Toprak, "Daha düne kadar ABD ilişkileriyle övünen AKP, şimdi ABD’den eleştiri gelince 'anti-emperyalist' ve 'anti-ABD'ci oluverdi. Bu sağlıklı bir tutum değildir. Sürekli zikzaklarla siyaset üretilemez. Bu siyaset nedeniyle Türkiye bölgesinde yalnız bir ülke konumuna sürüklenmiştir. Şimdi AKP hükümeti, dış dünyada iyi ilişkiler içinde olduğu hiçbir devlet kalmadığı için El Kaide, El Nursa ve Hamas gibi örgütlerle hareket ediyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. AKP bu pozisyondan kurtulmak için çırpınmaktadır. Çünkü Suriye politikası fiyaskoyla sonuçlanmıştır.

AKP yakında bir gecede düşman ilan ettiği Esad’la barışmak için bir takım adımlar atacaktır. Birkaç ay içinde Esed yeniden Esad olacak. Halkımız yakında yeni bir zikzak politikasına daha tanıklık edecek. Ama bu durum AKP’yi içine düştüğü durumdan kurtarmayacaktır" dedi.