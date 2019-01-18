AKP ve MHP'nin ortak belediye başkan adayı adaylıktan çekildi

İzmir'de, AKP ve MHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın’ın, ‘ailevi sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği’ belirtilirken MHP İzmir İl Başkanlığı genel merkeze 3 yeni isim bildirdi.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak’ta, İzmir’deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıkladı. Ancak MHP’den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın’ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın’ın, ‘ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği’ bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın’ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez’e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi’nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.(DHA)