"AKP ve MHP'nin ittifakında, 'asla kaybetme formülü' bulundu; biri baraj altında kalsa da, toplam oy geçerli"

AKP ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde büyük oranda uzlaşma sağlandığı iddia edildi. "İttifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak" denilen kulis bilgide, "Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliğinde ise pusulada ayrı olacak partilerin aldığı oylar, YSK’ye bildirilip birlikte sayılacak. Biri barajın altında kalsa da, toplam oy oranı geçerli olacak" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı kulis bilgilere göre, AKP ve MHP arasında kurulan ‘Milli Mutabakat Komisyonu’, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekili seçimlerinde yapılacak ittifakın nasıl olacağıyla ilgili büyük oranda uzlaştı. Ancak iki partinin önünde “yerelde ittifak modelleri” üzerinde çalışmalar bulunuyor.

AKP ile MHP arasında kurulan Milli Mutabakat Komisyonu dün 4. toplantısını yaptı.

Büyük oranda uzlaşılan formülün dışında son anda yeni bir formül bulunmazsa, ittifak partilerinin cumhurbaşkanı adayı pusulada yer alacak. Cumhurbaşkanının adının altında da her iki parti, kendi amblemiyle birlikte yer alacak. Böylece seçmen kendi partisine oy verebilecek. Milletvekilliği seçimlerinde ise AKP’nin “seçmende kafa karışıklığına yol açmaması” için önerdiği formüle göre, her partinin milletvekili aday listesi pusulada ayrı ayrı yer alacak. Pusulada ittifak yapan partiler, aynı renkle belirtilirken, ayrıca pusulada ‘ittifak’ yazmayacak. İttifak yapan partiler, YSK’ye bildirimde bulunacak. YSK, ittifak yapan partiler pusulara ayrı ayrı yazılmasına karşın oy sayımında partilerin oyunu birlikte sayacak. İki partinin aldığı oy da ‘ittifakın oyu’ olarak sayılacak. Barajın yüzde 10 olarak korunması üzerinde görüş birliği sağlanırken, ittifak yapan partilerden biri yüzde 10 barajının altında kalsa bile ittifakın toplam oyu dikkate alınacağı için o parti barajı geçmiş olacak. İttifak partilerinin milletvekili dağılımı ise illerde aldıkları oylara göre kendi içinde belirlenecek.

‘Tek aday yazılsın’

İki parti ‘yerelde ittifak’ ile ilgili formüller üzerinde de çalışıyor. “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine birlikte gidip, yerel seçimlerde ise sahada, her iki partinin ayrı hareket etmesinin anlamsız olacağı” görüşü ağırlık kazanırken, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için öngörülen ittifak modelinin benzerinin yasa değişikliğiyle yerel seçimlerde de uygulanabilmesi üzerinde duruluyor. MHP, yerelde ittifakta, ‘Cumhur ittifakında olduğu gibi’ pusulada, illerde hangi partinin oyu daha fazlaysa, o partinin belediye başkan adayının yazılmasını” öneriyor. Buna göre, Ankara ve İstanbul gibi illerde, pusulada, AKP’nin belediye başkan adayının, Adana ve Mersin gibi illerde de MHP’nin belediye başkan adayının adı yer alacak. Belediye başkan adayının altında da AKP ile MHP’nin adları yazılarak, her iki partinin belediye meclis üyesi adayları listesi bulunacak. Böylece, seçmen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde olduğu gibi sandıkta kendi partisine oy verebilecekken, her iki partinin oyu ‘ittifakın oyu’ olarak kabul edilecek. Belediye meclisi üyelikleri de her partinin aldığı oy oranına göre belirlenecek.

AKP’de ise ortak aday formülünün bazı illerde aday bulunmasında sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle “ittifaktaki pusulaya her partinin belediye başkan adayının yazılarak, hangi parti daha fazla oy aldıysa, o partinin adayının belediye başkanı olabilmesi” formülü dillendiriliyor. Buna göre iki aday olsa da iki partinin oyları ittifak yapacakları için birlikte sayılacak. İttifak partilerinin kazandığı illerde en çok oy alan partinin adayı belediye başkanı seçilmiş sayılacak.