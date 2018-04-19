AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edilmişti; Meclis'te OHAL hatırası

AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla dün kabul edilen ve 7. kez uzatılan OHAL için Meclis'te vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması yedinci kez üç ay daha uzatıldı.

18 Temmuz 2018'e dek sürecek üç aylık dönemde Türkiye sandık başına gidecek. 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi yapılacak.

Posta gazetesinin dikkati çektiği haberde vekillerin fotoğraf çektirmesi hakkında şöyle yazıldı:

"15 Temmuz 2016'dali darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL ilan etmişti. OHAL'i 3 ay daha uzatan Başbakanlık tezkeresi dün TBMM Genel Kurulu'nda, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını açıkladığı sırada AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Böylece OHAL 7'nci kez uzatıldı. Oylama sonrası AK Partili vekiller toplu hatıra fotoğrafı çektirdi."