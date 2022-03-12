AKP ve MHP'nin Seçim Kanunu teklifi, haftaya TBMM'de

AKP ve MHP kurmayları tarafından hazırlanan Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak.



NTV'nin haberine göre; teklife yönelik ayrıntıları, çalışmayı yürüten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ortak basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

15 maddelik teklif iki partinin ortak imzasıyla verilecek. Teklifle seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

Seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak, örgütlenmesini yeterli oranda tamamlayan partiler seçimlerde yer alabilecek.