AKP ve MHP’den istifa edenler CHP’ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sincan'da AKP ve MHP'den istifa ederek CHP'ye üye olan vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Sözcü'nün haberine göre, AKP ve MHP’den istifa ederek CHP'ye katılanlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dert yandı. Emekli vatandaş, "Bir daha sandığa giderken AKP, MHP’yi aklımdan geçirirsem ya Rabbim beni cennetine koymasın" diye konuştu. 40 yıl MHP'ye oy verdiğini belirten vatandaş ise, "AKP ile birlikte olmasını istemedik" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’den istifa eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Sincan için hep başka partilerin kalesi olduğu söylenir. Ama siz ‘Kale ilçeler, bölgeler değil fabrikalardır’ dersiniz. İnşallah o fabrikaları sizlerin öncülüğünde iktidara geldiğimizde hep birlikte kaleleri kuracağız.

Sizi karanlığa boğdular, elektriğinizi kestiler. Bütün arkadaşlarımız adına geçmiş olsun diyorum. İnşallah biz de onları sandığa gömeceğiz. İnşallah bu kötü gidişatı Millet İttifakı sayesinde kıracağız."

"Bir daha sandığa giderken AKP, MHP'yi aklımdan geçirirsem yarabbim beni cennetine koymasın"

Ben CHP'de siyaset yapmak istedim. Ben insanlar için, halk için, hakkını savunamayan insanlar için, demokrasi için bundan sonra sağ partilerde değil CHP'de siyaset yapma kararı verdim. Biz bunları sizde gördük.

CHP'ye katıldık. Siz karanlıkta değilsiniz. Sizle birlikte milyonlarca insan karanlıkta. Dimdik arkanızdayız. Duruşunuzu bozmayın başkanım. Duruşunuzu terk etmeyin. Biz gençler olarak sizi tebrik ediyoruz.

Örnek davranışınızdan dolayı gurur duyuyorum. Malulen emekliyim. Bir daha sandığa giderken AKP, MHP'yi aklımdan geçirirsem yarabbim beni cennetine koymasın. Emeklilerin aldığı bin 100 liralık bayram ikramiyesi sizlerin sayesinde olmuştur. Ben ölene kadar sizleri destekleyeceğime söz veriyorum.

"AKP ile birlikte olmasını istemedik"

40 yıl MHP'ye hizmet ettim. Sürekli oy verdim. Memur olduğum için üye olamadık. Sonra üye yaptılar ama orada siyaset yaptırmadılar. Ben sizi mücadelenizde destekliyorum. Devlet Bahçeli beyin çalışmalarını beğenmiyorum. AKP ile birlikte olmasını istemedik. Eşim ve çocuklarımla beraber partinize katıldım. Sonuna kadar sizinleyim."

"Yahu insaf, bu kadar da olmaz"

Vatandaşları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Benim elektrik faturamı ödeyip ödememem çok önemli değil. Bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kapalı. 4 milyon hanenin elektriği kapalıysa ‘Elektrikler kapanıyor' diye söylesek kimsenin dikkatini çekmez. Hanımla beraber karar verdik. ‘Parayı ödemeyelim' dedik…

3 aydır 4 aydır elektriği kesik olan aileler var. Yahu insaf, bu kadar da olmaz. Onların hakkını hukukunu birisinin savunması lazım."

"Zenginden alıp fakire vermemiz lazım"

"Eğer adaleti dışlarsanız, adaleti boşlarsanız, adaletsizliği öne çıkarırsanız insanlıktan çıkarsınız. Mazlumun hakkını korumak neden değerlidir? Mazlum kendi hakkını arayacak kadar güçlü değil. Birisinin ona yardım etmesi lazım. Sizlerle hep beraber bunun mücadelesini yapmamız lazım.

Ezilen fakir fukara oluyor. Yukarıda bir avuç insan zevk-i sefa içinde. Gelir dağılımı giderek bozuluyor. Vatandaş perişan vaziyette. Hayat pahalılığı fazla. Üst gelir gruplarından alıp, alt gelir gruplarına vermemiz lazım. Zenginden alıp fakire vermemiz lazım. Bu sosyal devlettir."