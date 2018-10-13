AKP ve MHP arasında 'af tartışması' büyüyor; iktidar cephesinde henüz olumlu bir gelişme yok

Hülya Karabağlı

MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu, ‘Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu’na sevk edildi. Tahliye edilecekler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ziyaret ettiği, Organize Suç Örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın da isminin telaffuz edildiği teklif için, MHP ve AKP arasındaki tartışma sürüyor. Öte yandan teklife diğer siyasi partilerden de itirazlar var.

MHP 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsayan ve 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, 8 maddeden oluşuyor. Yasa teklifini hazırlayan Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifin "af" olmadığını, şartlı ceza indirimi olduğunu iddia ediyor.

"Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifine, "Yapılabilecek bir şey varsa değerlendirelim ama cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. Bu konudaki çalışmalarımız sağlam zemine oturtmak suretiyle yapılır. Anlık, ayak üstü düzenlemelerle değil. Adaletin tesisi farklıdır" demişti.