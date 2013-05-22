AKP ve CHP'li vekiller yumruklaşmadan döndü

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in genel kuraldaki kapıştı. Birbirlerinin yakasına yapışan milletvekilerinin yumruklaşması araya girenler tarafından önlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iki milletvekili arasında önce tartışma çıktı. Tartışma, Genel Kurul'da devam etti. Genel Kurul ara verdiğinde AKP'li Bilgiç, CHP sıralarında oturan Tanal'ın yanına gelerek, "Bir daha komisyona gelme" dedi.

Tanal, Bilgiç'e, "Burası babanın çiftliği değil, o komisyona geleceğim" dedi. İki vekilin konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Tanal ve Bilgiç birbirlerinin üzerine yürüdü.

Birbirlerinin yakasına yapışan vekillerin kavgasını araya giren vekiller önledi. Araya giren vekiller nedeniyle kavga yumruklaşmanın eşiğinden döndü.

Tanal, "Hiçbir komisyon başkanı yardımcısına Meclis araba vermiyor. Bu komisyon başkanı yardımcısına Meclis araba vermiş. Ben de geri alın diye Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdim" dedi.