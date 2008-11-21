AKP ve CHP'li vekiller kavga etti

Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu’nda sinirler gerildi. CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, AKP milletvekillerine yönelik “iş takipçiliği ve ihale takipçiliği" sözleri AKP ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışmalara ve kavgaya yol açtı.





TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında “ihale takipçiliği' kavgası yaşandı. Kamu İhale Kanunu’nun 30. maddesi üzerindeki görüşmeler sürerken, verdiği önerge ile ilgili söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, dün Meclis Genel Kurulu’nun, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için 4 saat az çalıştığını belirterek “Yoklamaya katılan AKP milletvekillerine teşekkür ediyorum. Ancak katılmayan AKP milletvekillerinin herhalde Genel Kurul çalışmalarından daha önemli çalışmaları vardı" dedi.



Koçal’ın AKP’lilere yönelik “ihale takipçiliği" yaptıkları için Genel Kurul’u çalıştıramadıkları şeklindeki sözleri ise AKP milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı. AKP milletvekilleri Koçal’ın sözlerini sıra kapaklarına vurarak protesto ederken, Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi de Meclis kürsüsüne yürüdü. CHP Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu AKP’lilere “İstediğini konuşur, çoğunluğunuz var mı diye böyle mi yapacaksınız?" diye bağırırken birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar da CHP’li Koçal’ı “Hiçbir milletvekilini bu şekilde itham edemezsiniz" diye uyardı.



'Bayan milletvekiline yakışıyor mu?'



Yaşanan gerginlik nedeniyle Gülpınar birleşime ara verirken, AKP ve CHP’liler arasındaki gerginlik verilen arada da devam etti. AKP İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, CHP’li milletvekillerine tepki gösterirken CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız da Bahçekapılı’ya “Bayan milletvekiline yakışıyor mu?, sen kim oluyorsun, bir milletvekiline hakaret etme hakkını kim veriyor sana" diye bağırdı.



'4 saatlik zaman boşa harcandı'



AKP ve CHP’liler arasındaki kavga verilen aranın ardından da devam etti. Gülpınar Koçal’ı “Konuşmanız bu Meclis’e uymadı, kimseyi itham edemezsiniz. Yoklamaya katılmamak herkesin kendi sorunu. Meclis tarihinde böyle itham olmamıştır" diyerek sözlerini düzeltmesi konusunda uyardı. Koçal ise Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada “Genel Kurul çalışmalarına katılmayanları halka şikayet ettim. Buraya hepimiz yetimin, garibanın hakkını korumaya geldi. Başbakan da yetimin hakkını yedirmeyeceğiz demiyor muydu? Dün 4 saatlik zaman boşa harcandı"dedi.



AKP'li Elitaş'ın sözleri yeniden gerdi



Koçal’ın ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı. Koçal’ın AKP milletvekillerini yoklamaya katılmadıkları için “iş takipçiliği ve ihale takipçiliği" ile suçladığını belirterek, “Bu bırakın bir milletvekilini insan olana bile yakışmayan bir itham" dedi. Elitaş Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın belediye meclis üyelerine yönelik “yamyam" sözünü hatırlatarak “Kendi belediye başkanınız kendi belediye meclis üyelerinizi yamyamlıkla suçlarken sesiniz çıkmıyor. Kimsenin burada çamur atmaya hakkı ve haddi yoktur" dedi. Elitaş’ın bu sözleri Genel Kurul’un yeniden gerilmesine yol açarken CHP milletvekilleri Elitaş’ı sıra kapaklarına vurarak protesto ettiler. AKP milletvekilleri ise Elitaş’ı alkışladı.



'Antep'in yüzkarası'



Elitaş’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’da CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ile AKP Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır arasında da tartışma yaşandı. AKP’li Hıdır, Elitaş’a “Hem Meclis’te olmayacaksın hem de böyle konuşacaksın" diye tepki gösteren Ağyüz’e “Sen konuşma, Antep’in yüzkarasısın" diye bağırdı. Ağyüz ise Hıdır’a “Ukala, yardakçı. Edepsiz o lafı sana yedireceğim" karşılığını verdi. Ağyüz ve Hıdır arasındaki gerginlik de idare amirlerinin ve milletvekillerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Genel Kurul’a yeniden ara verildi.



