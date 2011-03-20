AKP ve CHP oy kaybediyor, MHP çıkışta

T24 - Konsensus’un Habertürk gazetesi için yaptığı ve halkın nabzını tutan ‘Türkiye Gündemi-Şubat 2011’ araştırması sonuçlandı. Şubat ayı sonuçlarına göre AKP’nin oyları bir önceki aya oranla 3.2 puan düşerek yüzde 46.4’e geriledi. CHP’de yüzde 1’lik bir düşüş yaşandı ve oy oranı yüzde 25.8’de kaldı. MHP ise çıkışta. Oylarını 2.5 puan artıran MHP seçimlere 3 ay kala oy oranını yüzde 13.6’ya taşıdı.

Konsensus, “Türkiye GündemiŞubat 2011’’ başlıklı anket çalışması için 4-10 Mart tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesimlerinde, seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip 18 yaş üstü 735’i erkek, 765’i kadın toplam 1500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüştü. 18 yaş üstü kişilerle görüşme nedeni ise bu yaş grubundaki gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmaları gösterildi.

MHP yükselişe geçti Peki bu pazar bir genel milletvekilliği seçimi yapılsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? İşte halkın nabzını tutan Konsensus’un merakla beklenen seçim sonuçları... Şubat ayında, AKP’nin oylarında 3.2 puanlık bir düşüş yaşandı ve oy oranı yüzde 46.4’e geriledi. CHP’nin oyları da geçen aya oranla bir puan düştü ve yüzde 25.8’de kaldı. MHP şubat ayında oy oranını artırdı. Geçen aya göre oy oranını 2.5 puan artıran MHP oylarını yüzde 13.6’ya yükseltti. Saadet Partisi de MHP gibi oylarını artırdı. SP’nin oylarında geçen aya oranla 1.4 puanlık bir artış gözlemlendi.

AKP’ye en çok oy kırsal kesimden Peki kent ve kırsal kesim göz önünde bulundurulduğunda partilerdeki oy dağılımı nasıl bir tablo ortaya koyuyor? İşte Konsensus’un araştırmasına göre partilerin kent ve kır ayrımına göre oy oranları...

İşsizlik zirvede eğitim terörü geçti Ankete katılanlara yöneltilen en dikkat çekici soruların başında “Sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli üç sorunu hangisidir?’’ geliyordu. Aylardır değişmeyen ilk üç sorun yine karşımıza çıktı. Geçen aya oranla 7.4 puan gerileyen işsizlik zirvede yer alırken, bu kez eğitim sorunu, terörü geçti.

Erdoğan’ın siyasi performansı düştü ama yine de zirvede ‘Şu an Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin performans memnuniyet oranları’ sorusuna verilen yanıtlara göre, siyasi performans sıralamasında zirvede aylardır olduğu gibi yine AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

Geçen aya göre oy oranı 1.8 puan düşmesine rağmen Erdoğan, yüzde 48.5 ile birinci sıradaki yerini korudu. İkinci sırada yer alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun performans memnuniyet oranı geçen aya göre 4.8 puan artarak yüzde 32.5’e yükseldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi performans memnuniyet oranı da 1.7 puan arttı ve 18.4’e yükseldi.

Şubatta gündem Libya Halkın nabzını tutan Konsensus’un “Türkiye Gündemi-Şubat 2011’’ başlıklı araştırmasında ankete katılanlara göre şubat ayı gündemine Libya’da çıkan olaylar damgasını vurdu. Araştırmada, “Şubat ayında Türkiye gündemini belirleyen en önemli olaylar hangileridir?’’ sorusu yöneltildi. Buna göre şubat ayında gündemin ilk sırasında yüzde 49.9 ile ‘Libya’da çıkan olaylar’ yer aldı. İkinci gündem maddesi ise yüzde 39.2 ile ‘Libya’daki Türklerin tahliyesi’ oldu. Ankete katılanlar üçüncü gündem maddesi olarak yüzde 35.6 ile ‘Mısır’da çıkan olaylar’ı gösterdi.



Libya’daki tahliyelerde başarılıydık

Şubat ayı gündemine damgasını vuran olaylardan biri de Libya’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusuydu. Peki Türkiye, Libya’daki Türk vatandaşlarının tahliyesinde başarılı mıydı? Bu soruya, “Evet, başarılıydı’’ diyenlerin oranı yüzde 79 çıktı.



Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi Erdoğan

‘Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi’ sıralamasında birincilik koltuğunda oturan AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 43.6’lık oyla en yakın rakibine 13.2 puan fark attı. İkinci sıradaki CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun beğeni oranı yüzde 30.4; üçüncü sırada yer alan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’in beğeni oranı ise yüzde 23.5 çıktı.



Basın yayın organlarına baskı uygulanıyor

Ankete katılanlara yöneltilen çarpıcı bir soru da şuydu: “Sizce Türkiye’de basın yayın organlarına baskı uygulanıyor mu?’’ Bu soruya cevap verenlerin yüzde 68.9’u “Evet uygulanıyor’’ derken, yüzde 31.1’i “Hayır, uygulanmıyor’’ dedi.



