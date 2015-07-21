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AKP ve CHP kurmayları bir araya geliyor

Koalisyon müzakerelerinin ikinci turu kapsamında AKP ve CHP kurmayları bugün görüşme yapacak

21 Temmuz 2015 10:29

Koalisyon görüşmeleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Çelik ile Koç, koalisyonun çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak ve ortak maddeler üzerinde konuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13 Temmuz'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından, koalisyon süreci ve çerçevesinin belirlenmesi için AK Parti'den Ömer Çelik, CHP'den ise Haluk Koç görevlendirilmişti.

 

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