AKP ve CHP heyetleri arasında deklarasyon krizi

AKP ve CHP heyetleri arasındaki koalisyon görüşmeleri kapsamındaki 4. buluşma, dün Meclis’te gerçekleştirildi. 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan CHP, deklarasyon kararını, Başbakan Davutoğlu’nun “MHP ile de temaslar sürüyor” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Koalisyondan fayda beklemek boşuna. Azınlık hükümeti ile erken seçime gidebiliriz” şeklindeki açıklamaları üzerine aldı. Açıklamaların rahatsızlık yaratması ve masadan kalkılması yönündeki baskıyı değerlendiren CHP yönetimi, Erdoğan, Davutoğlu ve MHP’ye yönelik tepkisini deklarasyonla gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu talimatı hazırlanan deklarasyonda, masadan kalkılmasından yana olan partililere “ülke gündeminin aciliyetine dikkat çekilerek, masadan kalkmama gerekçeleri” aktarıldı.

Ezelhan Üstünkaya’nın Bugün’de yer alan haberine göre, CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç tarafından okunan deklarasyonda, artan terör olayları ve şehit cenazelerine tepki gösterildi. Koç, “Çok üzgünüz çok öfkeliyiz. Artık daha fazla bedel ödemeye hiçbirimizin tahammülü yok” dedi. Şöyle devam etti: “Türkiye tam bir ateş çemberinin içinde. Suriye’de süren iç savaş nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz.”

Ekonomide alarm zillerinin çaldığını belirten Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yargı, emniyet ve bürokrasinin her alanında reform ihtiyacı olduğu açık. Türkiye çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Fırtınalı denizin ortasındayız. Gemi su alıyor. Gemiye bir şey olursa bedelini hep beraber ödeyeceğimizi de biliyoruz. Kimileri önce ben, sonra Türkiye diyebilir. CHP böyle bir anlayışı kabul etmemektedir. Makam mevki koltuk pazarlığı asla yapmadık yapmıyoruz.”

Çelik: MHP istikşafi istemedi

AKP Heyet Sözcüsü, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise, MHP ile görüşmelerin sürmesi konusunda “MHP istikşafi görüşmelere olumlu bakmadı. Faruk Çelik ve Seyfettin Yılmaz’ın görüşmesine olumlu yaklaştı” dedi. Çelik, CHP’nin deklarasyonuna “CHP’nin siyasi değerlendirmelerine katılmak mümkün değil” tepkisi gösterdi. Çelik, “CHP deklarasyon açıkladı. Karşılıklı güvensizlik mi söz konusu” sorusunu, “Masa güven aramakla ilgili bir masa” diye yanıtladı.

Erken seçim beklentisi

CHP, Erdoğan ve Davutoğlu’nun erken seçim açıklamaları nedeniyle kulislerde dile getirilen iki iddia üzerinde duruyor. “Meclis'in, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile seçim kararı alması” ve “MHP destekli AK Parti azınlık hükümetinin seçime gitme” tartışmalarını değerlendiren CHP’de, parti yönetimi ve teşkilatına “erken seçime” hazırlık talimatı verildi. Parti yönetimi, yaptığı alan çalışmalarına dayanarak, 7 Haziran’dan bu yana izlenen yapıcı politikanın seçimlerde 2-3 puan oy getireceği öngörüsünde bulunuyor.

Çözüm adresi Meclis

Dünkü koalisyon görüşmesinde Kürt sorunu, çözüm süreci ele alındı. CHP, çözümün adresi olarak Meclis’i gösterdi. CHP, din ve inanç özgürlüğü kapsamında Alevilerin cemevi taleplerini gündeme getirdi. Medya özgürlüğü de gündeme geldi. Bürokrasideki tartışmalı atamaları masaya getiren CHP ‘şeffaflık’ vurgusu yaptı.