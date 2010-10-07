AKP ve CHP arasında türban pazarlığı başladı

T24 - AKP, CHP’ye “Türban için yasa çıkarırız, ama iptal ettirme” önerisi götürdü. CHP'nin yanıtı Hakkı Süha Okay'dan geldi: ‘Türbanlı kamuda çalışacak mı? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ‘türban’ın çözümü için şu teklifi getirdi: Üniversitede başörtüsü için yeni anayasaya gerek yok. Yasal düzenleme de yapılabilir. Yeter ki CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürmesin. CHP samimiyetini ortaya koysun, bu problemi Türkiye gündeminden çıkaralım.

AKP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, gazetecilerin YÖK’ün İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği “türban” yazısıyla ilgili soruları yanıtladı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Çelik, İstanbul Üniversitesi’nin YÖK’e görüş sorduğunu anlatarak özetle şöyle konuştu:



GENELGE SÖZ KONUSU DEĞİL: Biz öğretmenlere, öğretim üyelerine zabıta görevi veremeyiz, zaptiyelik yaptıramayız. Hocayla öğrenciyi karşı karşıya getiremeyiz. Bu olaya mahsus olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nin sorması üzerine YÖK de diyor ki, sınıftan öğrencinin apar topar dışarıya atılması doğru değildir. Sen aykırı bir tutum buluyorsan orada gerekli tutanakları tutarsın, sonra ne yapılacaksa o yapılır veya yapılmaz, ayrı bir olay. Meselenin özü budur. Bir genelge söz konusu değildir. Öğrenci ile hocasının karşı karşıya gelmemesini sağlayan, hoca-öğrenci ilişkilerinin olması gereken boyutun dışındaki bu olayla ilgili yapılmış spesifik bir açıklamadır. İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazı bundan ibaret.





CHP KENDİ İÇİNDE ÇÖZEMEDİ: Prof. Dr. Ergun Özbudun gibi birçok değerli hoca diyor ki, bu konuda (türban) bir yasal düzenleme de yapılabilir. Bu yasal düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesi’ne götürmezse yeter. Başbakanımız dün dedi, onlar 100 kişi, biz onların peşine vagon olmaya hazırız, kahramanlık da onlara ait olsun. Yeter ki CHP buna yanaşsın, samimiyetini ortaya koysun ve biz bu problemi Türkiye’nin gündeminden çıkaralım. İstismar mı istismar da ortadan kalksın. Kılıçdaroğlu, partisinin içindeki dengeleri hesaba katmadan bir şey söylüyor.



Önder Sav, ağzına bir parça biber sürüyor, ondan sonra da söylediğinden pişman oluyor, dönüyor manevra yapıyor. CHP kendi içinde bu meseleyi henüz çözebilmiş değil, bırakın TBMM’de... Kendi içerisinde bu konudaki farklı görüşleri, muhalefeti ve farklı tutumları CHP daha stabil duruma getirebilmiş değil. Bu açıdan CHP yeter ki Anayasa Mahkemesi’ne böyle bir şey götürmesin, yeter ki bu konuda bir uzlaşmaya varsın, biz önceliği CHP’ye vermeye hazırız.





NEYİN İDDİASINDASINIZ?: HSYK’ya atanmak üzere 207 kişi başvurdu. Bakanlıktan 4 kişi müracak etmişse, bunun yarısını da YARSAV destekliyorsa Sayın Kılıçdaroğlu, siz neyin iddiasındasınız?





CUMHURBAŞKANI SİZİ SÖZCÜSÜ MÜ TAYİN ETTİ?: Sayın Başbakan’a ’terörün kaynağı sensin’ diyor. Sonra da ’Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan’ın üslubundan rahatsızdır’ diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı sizi kendi sözcüsü mü tayin etti? Sayın Cumhurbaşkanı eğer bir şeyden rahatsızsa bu rahatsızlığını dile getirebilecek imkana sahip, pozisyonu da buna müsait. Sayın Cumhurbaşkanı adına söz söyleme hakkını siz nereden kendinizde buluyorsunuz? Ama herhalde Sayın Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’a ’kalpazan’ demesinden de Sayın Cumhurbaşkanı rahatsız.





DİYARBAKIR CEZAEVİ: Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın Diyarbakır Cezaevi’yle ilgili sözlerini çarpıtıyor. Şu anda Diyarbakır Cezaevi’ndeki tutuklu ve mahkumları CHP Genel Merkezi’nde tutacak halimiz yok herhalde. Orasının kapatılması için yeni cezaevinin bitmesi gerekiyor. Başbakan’ın konuşmasında ’size daha güzel ve modern cezaevi yapacağız’ ifadesi var mı? Bir genel başkana söylenmemiş bir sözü söylenmiş gibi ifade etmek yakışır mı? “ sorularını yöneltti. Çelik, Diyarbakır Cezaevi’nin kapatıldıktan sonra mevcut yerinin toplum yararına bir amaçla kullanılacağını, ne olarak kullanılacağına kamuoyuyla birlikte karar vereceklerini söyledi.





BAHÇELİ’YE ‘BAĞIŞ’ TEPKİSİ: Bahçeli diyor ki ’Egemen Bağış önce Türk vatandaşı olsun.’ Egemen Bağış yıllar yılı ABD’de yaşamış bir arkadaşımızdır. Babası Milli Eğitim Bakanlığında eski müsteşar yardımcısıdır. İyi bir eğitimcidir. Amerika’ya gönderilmiştir ve evladı orada tahsil yapmıştır. İyi de olmuştur. Sayın Bağış’ın çok net ifadesi vardır; ’Ben hiçbir zaman Amerikan vatandaşı olmadım.’ Ben Amerikan vatandaşı olmasında da bir mahsur görmem. Biz, yurtdışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza çifte vatandaşlığı öneriyoruz. Bugün diyasporadaki diğer milletlerin bizden çok daha etkin olmasının sebebi budur. Çifte vatandaşlığı teşvik ediyoruz. Bağış, buna rağmen Amerikan vatandaşı olmamış. Bir de Sayın Bahçeli’nin bilmesi gereken en basit bilgilerden biri; Türk vatandaşı olmayan birinin milletvekili olması mümkün değildir.







