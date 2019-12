AKP ve CHP arasında gergin bayramlaşma

T24

‘İstikrar' sözüne 'özgürlükler sınırlanıyor' karşılığı



AKP'li Şahin: Özgürlüklerin tavan yaptığı noktadayız

‘İlk defa vekillerin hapiste olduğunu bir bayram yaşıyoruz'

Siyasette kadın tartışması

'AKP heyetindeki isimler teşkilattan gelme isimler'

'AKP tam bir kadın cinayeti'

'Anayasadan önce tutukluluk sürelerini düzenleyelim'

CHP Genel Merkezi’nde AKP heyeti ile bayramlaşma gergin bir havada geçerken bayramlaşma sohbeti zaman zaman karşılıklı atışmaya dönüştü. AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in "Allah’a şükürler olsun son dönemdeki ülkemizdeki istikrar Türkiye’yi bölgesinde çok önemli bir güç haline getirdi" sözüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler "İstikrar dediğiniz şeyin içinde özgürlükler sınırlanınca koşullar dayanılması güç hale geliyor" karşılığını verdi. Bunun üzerine AKP’li Şahin, "Özgürlüklerin tavan yaptığı nokta, şu geldiğimiz nokta ülkemizde" dedi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu "İlk defa bir bayramda seçilmiş parlamenterlerin cezaevinde olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Bu Türkiye tarihi bakımından da başka bir ilktir" karşılığını verdi.CHP Genel Merkezi’nde siyasi partilerden bayramlaşma için gelen heyetleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Birgül Ayman Güler ve Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve PM üyesi Ali Arif Özzeybek kabul etti. Saat 9.25’te başlayan programda ilk olarak DSP heyeti ile bayramlaşıldı. DSP ile yapılan bayramlaşmada bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazaları ve can kayıplarına dikkat çekilirken ulaşımda toplu taşımaya öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.DSP heyetinin ardından AKP heyeti bayramlaşmak için CHP’ye geldi. AKP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Zelkif Kazdal, Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Yasin Bölükbaşı yer aldı. Bayramlaşmada ilk olarak konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Zelkif Kazdal, Türkiye’nin huzur içerisinde bir bayram yaşadığını belirtirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler, "Ramazan Bayramı çok özel tabii, Zafer Bayramı’nın sağladığı olanaklar içinde kutlamak en güzeli, böyle özgür bir ülkede kutlamak en güzeli. Ama doğrusu dünya ateş içindeyken çok huzur içinde olamıyor insan. Hem Türkiye hem dünya için barış en büyük özlemimiz. Daha güzel günler umuyoruz" dedi.AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin de daha önceden Çankırı Barosu başkanı olduğunu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Diyarbakır Barosu başkanlığı döneminden tanıştıklarını, Tanrıkulu’nun açıklamalarını dikkatle takip ettiğini ifade ederek "CHP’nin içerisinde bildiğimiz, tanıdığımız simaların, fikir alışverişinde bulunduğumuz insanların olması bizi memnun ediyor" dedi. Şahin, CHP’li Güler’in temennilerine katıldığını dile getirirken "Allah’a şükürler olsun son dönemdeki ülkemizdeki istikrar Türkiye’yi bölgesinde çok önemli bir güç haline getirdi ve çoğu noktada barışın, kardeşliğin tesisi adına çok önemli hamleler yapmayı gerektirdi ve bu hamlelerin içerisinde oluyor" diye konuştu. Bunun üzerine "İstikrar dertli bir söz tabii, bayramda konuşulacak şeyler değil" diyen CHP’li Güler’e AKP’li Şahin "Sizin için dertli de bizim için o kadar dertli değil" karşılığını verdi.CHP’li Güler’in "İstikrar dediğiniz şeyin içinde özgürlükler sınırlanınca koşullar dayanılması güç hale geliyor" demesi üzerine AKP’li Şahin, "Özgürlüklerin tavan yaptığı nokta, şu geldiğimiz nokta ülkemizde. Gerçekten Güneydoğu, Doğu da dahil olmak üzere yurdun tamamında. Yani çok fazla özgürlüklerin sonu da, bize okutulan kitaplarda, anarşizmi getirirmiş. Maalesef bazı bölgelerde fazla özgürlüklerin tam olarak yaşatılmış olması belki sıkıntı verebilir ama bunu yaşamamız lazım, doyasıya yaşamamız lazım" diye konuştu.Bunun üzerine CHP’li Güler, "Demek iktidardan böyle görünüyor. Son zamanlarda akan kan hepimizi çok üzdü. Sorunlarımız yok filan değil, öyle büyük huzur, istikrar ortamından söz etmek güç. Bu güzel bayram gününde bunları konuşmak güzel değil" derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise "Tabii biz evsahibi olmanın nezaketiyle konuşacağız. O yüzden o görüşlerinize katılmak mümkün değil. Ben siyasetten önce insan hakları ortamından geliyorum. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu insan hakları ortamı hele hele 2011 yılında dünyanın geldiği noktada hiç hak ettiği bir ortam değil. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. İlk defa bir bayramda seçilmiş parlamenterlerin cezaevinde olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Bu Türkiye tarihi bakımından da başka bir ilktir" diye konuştu. Tanrıkulu, yargı bakımından Türkiye’nin geldiği durumu da değerlendirirken "Yargı bakımından şunu söylemek mümkün son birkaç yıl için; tuz kokmuştur gerçekten" dedi. Bunun üzerine AKP heyetinden "Tuz kokmaz" yanıtı geldi.AKP ile CHP arasındaki bayramlaşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Güler’in "Kadınların olması güzel" sözleriyle başka bir tartışma başladı. Güler’in sözleri üzerine AKP Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu’nun "Kadınlar bizde hep vardı biliyorsunuz" karşılığını vermesinin ardından Güler, "Cumhuriyetin ilanından beri var, ne mutlu bize" dedi. AKP’li Selamoğlu "Çok şükür AK Parti ile biz bu sayıyı arttırdık" sözleri üzerine CHP’li Güler, "İktidar partisi asla izin vermiyor değil mi, hemen kendisine doğru değerlendirmeleri yapıyor" dedi. CHP’li Güler’in bu sözlerine AKP’li Selamoğlu ise "Değerlendirme yapmıyoruz, rakamlar ortada" karşılığını verdi.CHP’li Güler, kotalar uyarınca partilerde belli oranda kadın olduğunu ancak çok az sayıda kadın il başkanı olduğuna dikkat çekerken AKP Genel Başkan Yardımcısı Zelkif Kazdal, "Kadınların il başkanlığına bir talebini görmüyoruz. O zaman kadınları il başkanlığına kışkırtalım" dedi. Bunun üzerine CHP’li Güler "Olmaz olur mu, o talep var" karşılığını verdi.AKP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Yasin Bölükbaşı, CHP’nin bayramlaşma heyetinde gençlik temsilcisi olmadığına işaret ederek "Sizde de bu heyetlerin içinde gençlerin olmasını biz özellikle istiyoruz dedi. Bölükbaşı, AKP’nin gençlik örgütlenmesine büyük önem verdiğini, şu an 1 milyon 200 bin üyelerinin bulunduğunu kaydetti. AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin de AKP heyetinde yer alan bütün isimlerin parti teşkilatı içinden gelen isimler olduğunu vurgulayarak "Teşkilatlarda vatandaşın sıkıntısını harmanlamış olan arkadaşlarımızın bu dönem mecliste daha yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Önemli olan kendisini bir çarkın içerisine sokup orada geliştirmek. Hanımefendiler de bunu yaparsa, işte Tülay hanım gibi olanlar kendi varlığını ispatladıkça mutlaka meclisteki temsil oranı daha fazla olur" diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Güler, nüfusun yüzde 50’sinin kadınlardan oluştuğunu, partilerin ana kademelerinde kadınların yer almasına destek olunması gerektiğini belirtirken AKP’li Şahin "Zaten kadınlar için AK Parti’de siyaset için bir alan var, mücadele edilecek bir durum yok" dedi. Bunun üzerine CHP’li Güler, "E, siz halletmişsiniz. Kadın örgütlerine arz ederim" karşılığını verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Zelkif Kazdal da kadınların talep etmesi durumunda tüm partilerde kadınlara yer olduğunu kaydederek "Kadınlar bunu talep etmiyorsa bir mühendislik yapılamaz ki" dedi. AKP’li Kazdal, gençlik kolları başkanlığı yaptığı dönemde kadın bir il gençlik kolu başkanı olmasını istediğini ancak bunu talep eden bir kadın bulamadığını anlattı. Kadınlara AKP’de bütün kanalların açık olduğunu ifade ederek "AK Parti o konuda tam bir kadın cenneti diyebiliriz yani" dedi.AKP’li Zelkif Kazdal, Türkiye’nin hukuk düzeni ve anayasal sisteminin, toplumsal talebin ve değişim dinamiğinin gerisinde kaldığını, bunun düzeltilmesi için toplumsal talepleri karşılayacak Anayasa’nın değiştirilmesi gerektiğini belirtirken CHP’li Güler, "Fiilen şartlar bu kadar uygunsa anayasa değişikliğine de gerek kalmamış demektir" dedi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu ise Meclis’in açılacağı 1 Ekim tarihinden itibaren öncelikle Meclis’i yargının kıskacından kurtararak siyasi iradenin Meclis’te olmasını sağlayacak bir ortam yaratılması gerektiğini vurgulayarak "Bugün itibariyle yargı yasama organının hapsetmiş durumda. Anayasa’dan daha önce bence ilk yapacağımız iş, eğer toplumsal bir mutabakata giden bir yolu açacaksak çok daha küçük bir şeyden başlamalıyız. Halen cezaevinde çeşitli nedenlerle bulunan, yanlışlığı Cumhurbaşkanı, HSYK başkanı tarafından ortaya konan yanlışlıkları giderici bir ortam yaratalım. Bir uzlaşı yaratalım. Gerekiyorsa mevzuat anlamında sadece milletvekilleri bakımından değil, şu anda Türkiye’nin en büyük kanayan yarası olan tutuklama konusundaki takdir hakkını sınırlayıcı düzenlemeler yapalım, böylece Türkiye’nin önünü açalım" diye konuştu.AKP Genel Başkan Yardımcısı Zelkif Kazdal da tutuklama süreleriyle ilgili sınırlama yapıldığında toplumun her kesiminin huzurunu kaçıran salıvermeler yaşandığını, toplumsal vicdanı yaralayacak sonuçlara neden olunmaması gerektiğini belirtti.