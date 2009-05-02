‘AKP, varlığını devam ettirmeye çalışıyor’

29 Mart yerel seçimlerinde SP’den başkan adayı olan Bekaroğlu, “AKP, mevcut sorunları kaşıyarak varlığını devam ettirmeye çalışıyor'' dedi.



29 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, kapatılan Refah Partisi eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Diyarakır'da ``AKP, mevcut sorunları kaşıyarak varlığını devam ettirmeye çalışıyor'' dedi.



Diyarbakır Forum Ortak Çalışma Grubu tarafından Baro Eğitim ve Toplantı salonunda düzenlenen `Toplumsal uzlaşma nasıl sağlanır?' konulu panele Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, STK temsilcileri ile kapatılan Refah Partisi eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu katıldı.



Panelde konuşan Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin Türkiye'deki çatışmazlık ve uyuşmazlık sorunlarını çözmek yerine mevcut sorunları biraz daha kaşıyarak, varlığını devam ettirmeye çalıştığını öne sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde 60- 70 ilde miting düzenleyerek doğuda DTP'yi, batıda ise CHP'yi halkın önüne attığını söyleyen Prof. Dr. Bekaroğlu, bunun da DTP'yi devlet eliyle ötekileştirdiğini iddia etti.



Seçimlerden sonra birden bire DTP'nin PKK'lılaştırılmaya çalışıldığını savunan eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu sözlerine şöyle devam etti:



``Ovada siyaset yapanlar toplanıyor, dağa çıkarılmaya zorlanıyor. Ben birçok Kürtle görüşüyorum ve uzlaşma için onlara çok yakın duruyorum. Asıl problem Türkler'de. Onları nasıl ikna edeceğiz? `Uzlaşma' ile ama bir yandan da Ocak ayından beri Türkiye'nin her tarafında çok sayıda şehit cenazesi kalkıyor. Bu da onların ikna edilmesini zorlaştırıyor.''

