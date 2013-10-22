AKP; 'tutuklu vekil' pazarlığına yanaşacak mı?

CHP’nin, tutuklu milletvekillerini kurtarmayı amaçladığı ‘Yasama Dokunulmazlığı’ düzenlemesi, 59 madde içinde yer almıyor. Ancak, maddenin yüzde 90’ınında mutabakat var. AKP, bu nedenle ön koşul olarak kabul etmediği düzenlemeye soğuk da bakmıyor. Madde, milletvekillerinin tutuksuz yargılanmalarının yolunu açıyor.

TBMM’de gözler yarın AKP ile CHP arasında yapılacak Anayasa pazarlığına çevrildi. AKP’nin Grup Başkanvekilleri Nurettin Canıkli ve Mahir Ünal, yarın saat 11.30’da CHP’nin kapısını çalacak. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Muharrem İnce ile Anayasa pazarlığına oturulacak. CHP tutuklu milletvekillerini kurtarmayı amaçlıyor.

'59 madde görüşülecek'

AKP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi , İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop , “ Dört partinin üzerinde uzlaştığı 59 madde konuşulacak” dedi. CHP'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili düzenlemenin de pakette yer almasını istediğini vurgulayan Şentop, böyle bir ön şartı kabul etmeyeceklerini söylüyor. Tutuklu milletvekilleri konusundaki düzenlemenin üzerinde mutabakat sağlanan 59 madde içinde yer almadığına dikkat çeken Şentop, Bu madde üzerinde uzlaşma sağlanması durumunda paketin içine alınabileceğine soğuk bakmadıklarını vurguluyor.

Milletvekillerini kurtaracak düzenleme

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, “ Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı” maddesinin büyük bir çoğunluğunda mutabakat sağladı. Ancak, MHP, İmralı’ya da yol açılıyor gerekçesiyle ‘terör suçları” gibi ağır cezalık suçların dokunulmazlık kapsamı dışında bırakılmasını istiyor. Partilerin önerilerinin dışında üzerinde mutabakat sağlanan ve yeşil renkte yazılan düzenleme şöyle.

Madde 67. (1) Milletvekilleri Meclis çalışmaları ile ilgili oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumlu tutulamaz. Sövme fiilleri ile İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları sorumsuzluk kapsamı dışındadır.

(2) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça yakalanamaz, gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Şu kadar ki tutuklama izni üye tamsayısının …çoğunluğunun gizli oyuyla verilir. Meclis izin kararında bu yetkilerden bazılarını geçici veya sürekli olarak vermeyebilir. Meclisin izin kararı, isnad olunan suçla sınırlıdır. Kasten öldürmeye ilişkin suçüstü hali dokunulmazlık kapsamı dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen Meclise bildirir.

(4) Dokunulmazlığın kaldırılması talebi doksan gün içinde Meclis tarafından karara bağlanmamışsa reddedilmiş sayılır.

(5) Milletvekili hakkında, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme hali dışında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır.

(6)Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

(7) Milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemez.

(8) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasal parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.