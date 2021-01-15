AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı'nın bakanlıkta 'Gençlik Lideri’ olarak çalıştığı belirlendi

AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Çelenk Sürmen’in görevine devam ederken aynı zamanda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde, ‘Gençlik Lideri’ olarak çalıştığı belirlendi.

BieGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP Gençlik Kolları’nda görev alan, partinin Siyasi ve Hukuk İşleri Birim Başkanlığı’nda aktif görev yapan Sürmen’in bakanlığa bağlı merkezin yönetiminde bulunması, “Gençlik Merkezleri iktidarın arka bahçesi oldu” eleştirileri ile karşılandı. AKP’li Sürmen, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki görevini sosyal medya hesabında da paylaştı ve AKP’deki görevini de yazdı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları eski il başkanı ve MYK Üyesi Mustafa Erdi Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir birimde, iktidar partisinde hali hazırda görev yapan bir ismin görevlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Benzer bir kadrolaşmanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde de olduğunu dile getiren Çakır, “Bu isimler sosyal medyada AKP’li kimliklerini gizleme gereği de duymuyorlar” dedi. Çakır, Gençlik Merkezleri’nde partili isimlerin değil, tarafsız isimlerin görevlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.