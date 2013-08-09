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AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan trafik kazası geçirdi

CHP’li Kamer Genç ve kadın gazetecilere yönelik TBMM’de ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan trafik kazası geçirdi

09 Ağustos 2013 21:43

 

Geçen yasama yılında CHP’li Kamer Genç’e ve kadın gazetecilere yönelik ettiği küfürlerle gündemden düşmeyen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan trafik kazası geçirdi.

Aslan ile AKP Tokat İl Başkanı Eyüp Eroğlu, milletvekilinin danışmanı Ahmet Altunöz'ün içinde bulunduğu, Ömer Gündoğdu idaresindeki 06 ZA 650 plakalı otomobil, Üzümören beldesi yakınlarında bir otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Aslan ve beraberindekilerin, bayramlaşma programına katılmak üzere Artova'dan Zile'ye gittikleri öğrenildi.

 

Kamer Genç’e küfretmişti

 

TBMM Genel Kurulu'nun 30 Nisan 2013’teki toplantısında, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in söz almak için kürsüye çıkmasının ardından Meclis'te kavga çıkmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le yaşadığı söz dalaşına açıklık getirmek amacı ile kürsüye çıkan Genç'in konuşması üzerine AKP'li ve CHP'li vekiller birbirine girmiş; AKP Tokat Milletvekili  Zeyid Aslan, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e "Senin a…. koyarım!  Senin ananı s… . O….. çocuğu şerefsiz” şeklinde küfretmişti. Aslan bu sözleri üzerine kınama cezası almıştı.

 

‘Sizin bacak aranızı çekerim’

 

Aslan Temmuz ayında kendisini uyurken görüntüleyen kadın gazetecilere ettiği hakaretlerle de tepki çekmişti. Aslan, kadın gazetecilere, “Bir dahaki dönem hiçbir gazeteci buraya giremeyecek. Sizi buraya sokturmayacağım. Elimden ne gelirse yapacağım. Bunu mücadelesini vereceğim. Siz bu yaptıklarınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız yoruluyoruz. Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, bunların gerçeği bu diye ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor” demişti.

 

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