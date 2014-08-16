AKP teşkilatlarından sonra vekiller de 'Başbakan Davutoğlu' dedi

AKP’de, Başbakanlık ve genel başkanlık için yapılan tüm temayül yoklamalarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun adı öne çıktı. Temayül yoklaması kapalı zarfta yapılmasına rağmen bazı vekiller, açıktan Davutoğlu ismini yazdı ve bunu paylaştı.

Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte AKP genel başkanlığı ve başbakanlık için yapılan bütün temayül yoklamalarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ismi tartışmasız biçimde öne çıktı. Üç dönem şartına takılan bazı isimlerin ilk başlarda direndiği, Davutoğlu'na itiraz ettiği ancak Başbakan Erdoğan'ın, 'Partimiz birilerine genel başkanlık, koltuk vermek için kurulmuş bir parti değildir' açıklamasından sonra bu itirazların etkisiz kaldığı ve geri alındığı öğrenildi. Davutoğlu ile bu isimlerden önde gelen bazıları arasında görüşmeler yapıldığı ve destek alındığı belirtilirken yeni Başbakan'ın Davutoğlu olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Davutoğlu adı etrafında birleşildi

İlhan Toprak’ın Yeni Şafak’taki haberine göre, AKP teşkilatlarının Erdoğan sonrası için Davutoğlu'nun Başbakanlığı etrafında birleştiği, ciddi bir itiraz olmadığı, üç dönem şartına takılanların da desteklerini ifade ettikleri belirtiliyor. Erdoğan'ın 'Partimiz birilerine genel başkanlık, koltuk vermek için kurulmuş bir parti değildir. Rütbeler için çekişme mazlumun yüreğindeki umut ateşini azaltır. Makam ve mevki hırsı yoksulun ekmeğini azaltır. Biz buna zemin hazırlayacak bir kadro değiliz' şeklindeki ifadeleri birliği pekiştirdi.

3 dönemden geri dönüş yok

AKP'nin kuruluşunun 13. yıldönümü resepsiyonundan sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Milletvekilleri ile görüşen Erdoğan'ın gündemindeki en önemli konu 3 dönem şartı oldu. Parti tüzüğünde belirtilen 3 dönem şartının her halükarda korunması gerektiğinin altını çizen Başbakan Erdoğan, 'Millete söz verdik verdiğimiz sözü tutmalıyız, bu zamana kadar verdiğimiz sözü tuttuğumuz için millet arkamızda durdu. 3 dönem şartı aynen milletimize verdiğimiz sözdeki şekliyle korunacak' ifadesini kullandığı belirtildi.

Teamüllerimiz oluşmalı

Erdoğan, yeni Türkiye'nin kodlarını da milletvekilleriyle paylaştı. Türkiye'nin vesayetçi teamüllerden kurtulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan yeni teamüllerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı yemin töreninde frak, yargı yılı açılışlarında seçilmişlerin konuşturulmaması gibi teamüllerin artık tedavülden kalkması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, 'Biz kendi demokratik kültürümüze, geleneklerimize uygun teamüller oluşturmalıyız' dediği belirtildi.

Zarflardan Davutoğlu çıktı

Son istişare toplantısını milletvekilleri ile yapan Erdoğan'ın kısa bir veda konuşmasının ardından 'kimi genel başkan ve başbakan görmek istersiniz' sorusu yöneltildi. Görüşlerini zarfla bildiren vekillerin büyük çoğunluğunun tercihi Davutoğlu oldu. İkinci sıra ise Erdoğan'ın tercihine bırakıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da tercihler arasında yer aldı.