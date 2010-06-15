T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP, terör karşısında köşeye sıkıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de terörle mücadele vardı.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de terörle mücadele vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, hükümete ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli, demokratik açılım projesinin yıkım projesi olduğunu söyledi. Eylemlerin hesabının Barzani, Irak ve Amerika'dan sorulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, AKP zihniyetinin de terörle mücadele konusunda köşeye sıkışmış olduğunun altını çizdi.


Bahçeli konuşmasında Gazze'ye yardım konvoyuna İsrail saldırısından, Kırgızistan'daki olaylara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- "Yardıma muhtaçlar yalnızca Gazze'deki Müslümanlar değildir. Şehitler yalnızca Filistin'de bulunmamaktadır. Türk dünyasındaki Din kardeşlerimiz de imdat beklemektedir"

-"Kırgızistan'daki olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Güney Kore'ye yaptığı Ziyareti yarıda kesmeli ve Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın devlet başkanları ile sorunu acilen ve kapsamlı olarak Türk dünyası çerçevesinde çözecek görüşmeleri başlatmalıdır"

- "Terör örgütü ne kadar kan dökerse, hükümeti o kadar sıkıştıracağını, yapacağı eylemlerin şiddeti kadar taviz kopartacağını anlamıştır ve hedef gözetmeksizin eylemlerini tırmandırmıştır"

- "Eğer Başbakan, Irak'taki zulmün sorumlularının kim olduğuna dair cevabı arıyorsa, bizim ona tavsiyemiz küresel güçlerle beraber çektirdiği aile fotoğraflarından birine kanlı albümlerinden çıkartıp bakmasıdır"

- "Eksen kaymasından kasıt şayet hükümetin İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'nde verdiği 'hayır' cevabı ise bize göre bu haksız bir itham olacaktır. Zira hükümetin İran kararı kendi içinde tutarlıdır"

- "Hükümetin uluslararası ilişkilerde yıllardır yaşadığı kayma yalnızca eksen değil, aslında merkez kaymasıdır ve bu merkez başkent Ankara'dan yıllar önce uzaklaşmış, erivan, erbil, brüksel ve Washington eksenine çoktan bağlanmıştır"

- "Başbakan Erdoğan, Allah selamet versin Gazze'nin kaderini Konya ile bir görüyor da Türk çiftçisinin kaderinin ne olacağını hiç aklına getirmiyor"



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24