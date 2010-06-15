AKP, terör karşısında köşeye sıkıştı

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de terörle mücadele vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, hükümete ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli, demokratik açılım projesinin yıkım projesi olduğunu söyledi. Eylemlerin hesabının Barzani, Irak ve Amerika'dan sorulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, AKP zihniyetinin de terörle mücadele konusunda köşeye sıkışmış olduğunun altını çizdi.





Bahçeli konuşmasında Gazze'ye yardım konvoyuna İsrail saldırısından, Kırgızistan'daki olaylara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



- "Yardıma muhtaçlar yalnızca Gazze'deki Müslümanlar değildir. Şehitler yalnızca Filistin'de bulunmamaktadır. Türk dünyasındaki Din kardeşlerimiz de imdat beklemektedir"



-"Kırgızistan'daki olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Güney Kore'ye yaptığı Ziyareti yarıda kesmeli ve Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın devlet başkanları ile sorunu acilen ve kapsamlı olarak Türk dünyası çerçevesinde çözecek görüşmeleri başlatmalıdır"



- "Terör örgütü ne kadar kan dökerse, hükümeti o kadar sıkıştıracağını, yapacağı eylemlerin şiddeti kadar taviz kopartacağını anlamıştır ve hedef gözetmeksizin eylemlerini tırmandırmıştır"



- "Eğer Başbakan, Irak'taki zulmün sorumlularının kim olduğuna dair cevabı arıyorsa, bizim ona tavsiyemiz küresel güçlerle beraber çektirdiği aile fotoğraflarından birine kanlı albümlerinden çıkartıp bakmasıdır"



- "Eksen kaymasından kasıt şayet hükümetin İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'nde verdiği 'hayır' cevabı ise bize göre bu haksız bir itham olacaktır. Zira hükümetin İran kararı kendi içinde tutarlıdır"



- "Hükümetin uluslararası ilişkilerde yıllardır yaşadığı kayma yalnızca eksen değil, aslında merkez kaymasıdır ve bu merkez başkent Ankara'dan yıllar önce uzaklaşmış, erivan, erbil, brüksel ve Washington eksenine çoktan bağlanmıştır"



- "Başbakan Erdoğan, Allah selamet versin Gazze'nin kaderini Konya ile bir görüyor da Türk çiftçisinin kaderinin ne olacağını hiç aklına getirmiyor"







