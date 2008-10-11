AKP temsilciliği önünde bomba

Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki Hamidiye Kırathanesi önüne bırakılan yağdanlık içinde zaman ayarlı parça tesirli bomba bulundu.

Bomba, uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bombanın önüne bırakıldığı kırathanenin AKP Hamidiye Mahallesi temsilciliği olarak kullandığı öğrenildi.



AKP binasına molotoflu saldırı



Üsküdar Esatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan AKP Ataşehir teşkilat binasına iddiaya göre 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı.



Olay sonrası binada çıkan küçük çapta yangın görevliler tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

