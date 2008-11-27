AKP temayüle bakacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığına ilişkin haberler konusunda, "Böyle bir şey söz konusu değil, arkadaşımız bulunduğu yerde görevine devam ediyor. Adaylarımızı temayül yoklamalarına göre seçeceğiz" dedi.



Aday adayı olmanın hiçbir zaman aday olma garantisi anlamına gelmediğini, kimsenin böyle bir garantisi olmadığını anımsatan Erdoğan "Bizim değerlendirmelerimiz diğer partilerdeki gibi değil. AKP 'nin kendi nevi şahsına münhasır, bu noktada

aday tespit çalışmaları vardır" diye konuştu.



" Kişi kendi aday olmayı düşünüyorsa biliyorsunuz, 1 Aralık'ta aday olmak isteyenler istifalarını verirler" anımsatması yapan Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü::



"Birilerine söz verme yöntemi seçilirse bu da bir defa olayın demokratik olarak bir yarışı sürdürmeye engel olması gibi, parti içi ihtilafları da artırır. Hiç ihtilaf olmaz anlamında konuşmuyorum, en asgariye indirmek suretiyle söylüyorum.



Hiçbir partide olmayan temayül yoklamalarını AKP'de her zaman yaptık. Kısa bir süre içerisinde partimizde, önümüzdeki hafta cumartesi, pazar, yanılmıyorsam, temayül yoklamalarını büyük şehirlerde başlatacağız. Bu temayül yoklamalarından sonra şu anda bizde olan belediyelerimizde yola devam edeceğimiz arkadaşlarımıza 'Sen artık adayımızsın, çalışmalarını aynı kararlılıkla devam ettir', ama bu dönemde adayımız olamayacaksa bu arkadaşımıza da diyeceğiz ki 'Artık sen seçime kadar çalışmaları sürdüreceksin ama seçimlerden sonra artık yeni bir isim, temayülden kim çıkıyorsa onunla bu yola devam edeceğiz. Sana da çok çok teşekkür ediyoruz)' diyeceğiz.



Kimse, biliyorsunuz, bu makamlara geldiği zaman ilanihaye burada kalacak değil. Burada kamuoyu araştırmalarımız -ki bizim yöntemimizi ben sizlere söyleyeyim- biz temayül yoklamalarımızı il yönetimi, ilçe yönetimleri, bunun yanında belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, bütün bunların kanaatlerini almak suretiyle her ilde 81 komisyon oluşturuyoruz.

81 komisyon illere gidip bu temayülleri alacak ve bunun yanında o illerin milletvekili arkadaşlarımızla bunların değerlendirmelerini yapacağız. O değerlendirmelerden sonra Merkez Yürütme Kurulu'nda bu değerlendirmeleri yapacağız ve bu değerlendirmelerin neticesinde de adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu, büyük şehirlerde, illerde, ilçelerde, beldelerde aynı şekilde devam edecek."

