AKP Sözcüsü'nden 'Melih Gökçek' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında gerçekleşen görüşmeyi “rutin bir görüşme” olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dün gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda istifası istenen 6 AKP’li belediye başkanından biri olduğu iddiasıyla gündeme gelen Melih Gökçek ile yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme kulislerde hareketliliğe neden olmuştu.

Mahir Ünal, AKP’nin Afyonkarahisar kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal "Bundan sonraki süreçte çalışmalarımızla ilgili süreci birinci elden bildireceğiz. Kampın son günlerinde sizlere gerekli açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki görüşmeye ilişkin soruya ise "Rutin bir görüşmeydi. Görüşme talebi Gökçek'ten geldi. İçerik tamamen 15 Temmuz anıtı ve müze çalışmasıydı" cevabını verdi.