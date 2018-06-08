AKP Sözcüsü'nden Adile Naşit açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal daha önce yaptığı Yeşilçam oyuncusu Adile Naşit değerlendirmesine açıklık getirdi.

Ünal, "Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" açıklamasını yapmıştı.

Bugün NTV yayınında konuşan Ünal ''Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? O günün Türkiye'sini söylüyorum'' dedi.

Ünal tepki çeken sözlerinin ardından Adile Naşit hakkında sorulan soruya verdiği yanıt şöyle:

''Hepimiz Adile Naşit'in Hababam Sınıfı'ndaki sevecenliği ile hepimize umut verdi. Münir Özkul'u neden çok sevdik? Sanatın büyüleyici gücüyle o dönemin Türkiyesi ile acılarımızdan onların umut veren gülüşlerine sığındık. Benim kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? O günün Türkiyesini söylüyorum. Adile Naşit'i belirteç olarak kullanıyorum. Sanki o günün Türkiyesi Nilüfer'in şarkılarında Hababam Sınıfı'nın mizahından ibaretmiş gibi anlatıyorlar. O Türkiye insanların ilaç bulamadığı bir Türkiye'ydi. Bize bu Türkiye'yi Adile Naşit üzerinden anlatmayın. Barış Manço Cem Karaca üzerinden kelime oyunu yapıp bize o günü anlatmayın. Sanki ben Adile Naşit'e bir şey söylemişim. Ben sanata sanatçıya dönük bakış açım son derece açıktır. Bu bir yanlış anlaşılma değil.''