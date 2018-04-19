AKP Sözcüsü: Yasaya uyan her parti seçime girmeli; giremezlerse bize fatura etmeye çalışmayın

İyi Parti'nin seçime katılamayacağı yönündeki soruya yanıt veren AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Herhangi bir şekilde bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın" diye konuştu.

Ünal, "E efendim siz erken seçim dememiştiniz' tabii ki erken seçim demeyiz. Seçim havası olunca da buna bigâne kalmamız beklenmez" dedi.

Seçim için müziklerinin büyük oranda hazır olduğunu söyleyen AKP Sözcüsü, "Açık hava reklamlarımız her şeyimiz büyük oranda hazır; yerinden, yerel, internet temelli kampanya yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

Ünal, Erdoğan'ın oy oranı hakkında ise "yüzde 55.6" iddiasında bulundu.

Ünal Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen AKP'deki seçim toplantısının ardından açıklama yaptı. AKP Sözcüsü şöyle konuştu:

'E efendim siz erken seçim dememiştiniz' tabii ki erken seçim demeyiz. Seçim havası olunca da buna bigâne kalmamız beklenmez.

Siyasette 24 saat bile uzun dediniz, bugüne kadar hem siz hem Bekir Bozdağ hem Hayati Yazıcı, defalarca erken seçim yok dediniz. Bahçeli'den böyle bir çıkış gelirse sadece çıkış yapmış olur demişti hatta Hayati Bey... Uyum yasalarıyla ilgili de şöyle bir iddia ortaya atıldı; İyi Parti için altı ay olan seçime katılmak için kongre yapmış olma süresinin üç aya düşürülmesi gündemde.

Değerli arkadaşlar, öncelikle AK Parti siyaset ve iletişimini her zaman samimiyet ve dürüstlük üzerinden inşa etmiştir. Erken seçim konusunda sarf ettiğimiz ifadelerin son derece açık olduğunu düşünüyorum. O günkü politikamıza uygun konuştuk. Biz, iktidar partisi olarak dediğim gibi seçimlerin vaktinde olması gerektiği konusundaki pozisyonumuzu ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kasım 2019'da diye defalarca vurguladı. Ama bu, erken seçim teklifinin hemen akabindeydi. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız gerekli istişareleri yaptı, ertesi gün Bahçeli ile görüşüldü. Ve nihayetinde bu yeni duruma karşı AK Parti değerlendirmeleri yaptı ve en doğru konumu aldı. Daha önce şöyle demiştiniz, böyle demiştiniz falan diyor ana muhalefet, siyaset hızlı davranmaktır.

İyi Parti hakkında açıklama



Şunun altını kalın bir çizgiyle çizelim; biz geçmişte seçimden alıkonmak istenmiş, partisi kapatılmak istenmiş, genel başkanının siyaset yapması yasaklanmış bir gelenekten geliyoruz. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Herhangi bir şekilde bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın. AK Parti 16 yıldır temel hak ve özgürlüklerin garantisi olmuştur. Demokrasi paketlerimizle biz bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de aynı çerçevede yolumuza devam edeceğiz.